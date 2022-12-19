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    • Dünya
    • 19.12.2022 21:25
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    • 19.12.2022 21:41
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    Rüya değil kabuslar ülkesi ABD! 40.000'den fazla evsiz ve milyonlarca yoksul Los Angeles'ta OHAL ilan ettirdi: Biden hedef tahtasında

    "Macera dolu, rüyalar ülkesi" olarak servis edilen ABD'nin ikinci en kalabalık şehri olan Los Angeles'ta 40.000'den fazla evsiz ve milyonlarca yoksul insanın yaşadığı büyük sefalet nedeniyle OHAL ilan edildi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, "Bu sorun hepimizi ilgilendiriyor. Bu her gün 5 insanın ölmesine neden olan bir insanlık krizi” dedi. Biden hükümeti de sorunla ilgili çözüm sunamadığı için hedef tahtasına oturtuldu. Öte yandan 2022'nin başında ABD'nin en zengin eyaleti Kaliforniya'da kargo trenlerindeki ürünleri çalma ve yağmalama tavan yapmıştı. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Los Angeles’taki sefalet OHAL ilan ettirdi!

    Küresel medya, popülist karakterler, sosyal medya platformları ve kronik muhalifler tarafından "Macera dolu, rüyalar ülkesi" olarak servis edilen ABD'nin görünmeyen, acılarla dolu bir başka yüzü mevcut.

    Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden gençlerimizin hedef alındığı yayınlar ve paylaşımlarla "bu ülkede yaşanmaz", "yurt dışında çok az bir çalışmayla çok büyük gelirler elde edilip rahatça yaşanıyor" yalanları servis edilip, Amerika Birleşik Devletleri'ne methiyeler düzülüyor.



    Ancak sanılan aksine 'Özgürlükler Ülkesi'nde her şey toz pembe değil...

    LOS ANGELES'TA OHAL İLAN EDİLDİ
    Bunun en somut örneği geride bıraktığımız günlerde ABD'nin New York'tan sonra ikinci en kalabalık şehri olan Los Angeles'ta kayıtlara geçti.



    Los Angeles'ta, 40.000'den fazla evsiz ve milyonlarca yoksul insanın yaşadığı büyük sefalet karşısında, belediye başkanı Karen Bass tarafından olağanüstü hal ilan edildi.


        Fotoğrafta: Karen Bass

        HER GÜN 5 İNSAN BU SEBEPTEN ÖLÜYOR: "İNSANLIK KRİZİ"
        Bass, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evsizlik sorunun 40 binden fazla Los Angeleslıyı etkilemesine izin vermeyeceğim. Bu sorun hepimizi ilgilendiriyor. Bu her gün 5 insanın ölmesine neden olan bir insanlık krizi" dedi.




        Joe Biden hükümeti Los Angeles'taki sorunla ilgili çözüm sunamadığı için hedef tahtasına oturtuldu.


        Öte yandan 2022 yılının başlarında Kaliforniya'da gelen görüntüler ise yoksulluk krizini gözler önüne sermiş, basında genişçe yer bulmuştu.



        O dönem ABD'nin en zengin eyaleti Kaliforniya'da kargo trenlerindeki ürünleri çalma ve yağmalama tavan yapmıştı.
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        Haberler Dünya Rüya değil kabuslar ülkesi ABD! 40.000'den fazla evsiz ve milyonlarca yoksul Los Angeles'ta OHAL ilan ettirdi: Biden hedef tahtasında
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