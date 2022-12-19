Rüya değil kabuslar ülkesi ABD! 40.000'den fazla evsiz ve milyonlarca yoksul Los Angeles'ta OHAL ilan ettirdi: Biden hedef tahtasında

Küresel medya, popülist karakterler, sosyal medya platformları ve kronik muhalifler tarafından "Macera dolu, rüyalar ülkesi" olarak servis edilen ABD'nin görünmeyen, acılarla dolu bir başka yüzü mevcut.



Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden gençlerimizin hedef alındığı yayınlar ve paylaşımlarla "bu ülkede yaşanmaz", "yurt dışında çok az bir çalışmayla çok büyük gelirler elde edilip rahatça yaşanıyor" yalanları servis edilip, Amerika Birleşik Devletleri'ne methiyeler düzülüyor.