FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin’den Başkan Erdoğan’a skandal tehdit: Türkiye senden kurtulacak

Erdoğan düşmanlığıyla bilinen, son olarak CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı Michael Rubin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı.
RESMEN TEHDİT ETTİ
ABD'li Rubin, "@mrubin1971" uzantılı resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek." şeklinde alçak söylemlerde bulundu.
CIA'nın operasyon elemanı Rubin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan kızgın çünkü:
1- Ben onun kriminal icraatlerini eleştiriyorum
2- Erdoğan'ın anti-demokratik baskılarına karşı diğer ülkelerin AKP'yi tanımaması gerektiğini savunuyorum.
Özur dilerim Sn. Başkan: Beni susturamazsın. Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek."
İLK REZİLLİĞİ DEĞİL
CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olan ABD'de American Enterprise Institute isimli düşünce kuruluşunda görev yapan CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak faaliyet yürüten Michael Rubin, daha önce 15 Temmuz darbe girişimini savunmuş, FETÖ'ye açıktan destek vermiş ve Başkan Erdoğan'a defalarca kez tehdit ve hakarette bulunmuştu.
DARBEYİ SAVUNMUŞTU
Rubin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra kaleme aldığı "Neden Türkiye'deki darbe ümit anlamına gelebilir" başlıklı yazısında açıkça kanlı girişimin Türkiye için "iyi bir şey" olduğunu yazmış, Başkan Erdoğan ve hükümetten "ancak bu şekilde kurtulmanın mümkün olduğunu" savunmuştu.