FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin’den Başkan Erdoğan’a skandal tehdit: Türkiye senden kurtulacak

İLK REZİLLİĞİ DEĞİL

CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olan ABD'de American Enterprise Institute isimli düşünce kuruluşunda görev yapan CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak faaliyet yürüten Michael Rubin, daha önce 15 Temmuz darbe girişimini savunmuş, FETÖ'ye açıktan destek vermiş ve Başkan Erdoğan'a defalarca kez tehdit ve hakarette bulunmuştu.

DARBEYİ SAVUNMUŞTU

Rubin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra kaleme aldığı "Neden Türkiye'deki darbe ümit anlamına gelebilir" başlıklı yazısında açıkça kanlı girişimin Türkiye için "iyi bir şey" olduğunu yazmış, Başkan Erdoğan ve hükümetten "ancak bu şekilde kurtulmanın mümkün olduğunu" savunmuştu.