Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.12.2022 15:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.12.2022 15:26
    ABONE OL

    FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin’den Başkan Erdoğan’a skandal tehdit: Türkiye senden kurtulacak

    FETÖ destekçisi CIA ve Pentagon’un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, sosyal medyadan Başkan Erdoğan’ı hedef alan skandal paylaşımlarda bulundu. Rubin, aklınca tehdit ettiği skandal paylaşımında “Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek” ifadelerini kullandı.

    FETÖ destekçisi Rubin’den Erdoğan’a skandal tehdit

    Erdoğan düşmanlığıyla bilinen, son olarak CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı Michael Rubin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı.

    RESMEN TEHDİT ETTİ

    ABD'li Rubin, "@mrubin1971" uzantılı resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek." şeklinde alçak söylemlerde bulundu.



    CIA'nın operasyon elemanı Rubin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Erdoğan kızgın çünkü:
    1- Ben onun kriminal icraatlerini eleştiriyorum
    2- Erdoğan'ın anti-demokratik baskılarına karşı diğer ülkelerin AKP'yi tanımaması gerektiğini savunuyorum.
    Özur dilerim Sn. Başkan: Beni susturamazsın. Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek."

    İLK REZİLLİĞİ DEĞİL

    CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olan ABD'de American Enterprise Institute isimli düşünce kuruluşunda görev yapan CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak faaliyet yürüten Michael Rubin, daha önce 15 Temmuz darbe girişimini savunmuş, FETÖ'ye açıktan destek vermiş ve Başkan Erdoğan'a defalarca kez tehdit ve hakarette bulunmuştu.

    DARBEYİ SAVUNMUŞTU

    Rubin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra kaleme aldığı "Neden Türkiye'deki darbe ümit anlamına gelebilir" başlıklı yazısında açıkça kanlı girişimin Türkiye için "iyi bir şey" olduğunu yazmış, Başkan Erdoğan ve hükümetten "ancak bu şekilde kurtulmanın mümkün olduğunu" savunmuştu.

        FETÖ'NÜN İNTERNET SİTESİNDE MAKALESİ ÇIKTI

        Rubin, FETÖ'ye verdiği destekle de biliniyor. Darbe girişiminde FETÖ'yü aklamaya çalışan ve Türkiye aleyhindeki mesnetsiz iddia ve iftiralarında bulunan Rubin'in, "Reconsidering Fetullah Gülen (Fethullah Gülen'i Yeniden Düşünmek)" başlıklı makalesinin FETÖ örgütü elebaşı Gülen'e ait internet sitesinde yer alması dikkati çekmişti. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırlar sergileyen Rubin hakkında 'örgüt adına suç işlemek'ten suç duyurusunda bulunmuştu.

        FETÖ DESTEKÇİSİ CIA ÇOCUĞU MİCHAEL RUBİN'DEN SKANDAL YUNANİSTAN - TÜRKİYE SAVAŞI SENARYOSU!
        ABD'den her ne kadar bölgede tansiyonun düşmesini istediğine yönelik açıklamalar gelse de savaşın çıkması için elinden geleni yaptığı FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin'in bu haftaki yazısında bir kez daha gözler önüne serildi.

        Türk Hava Yolları'nın Avrupa'ya uçuşlarının yasaklanması dâhil bir sürü düşmanca fikrin babası "CIA Çocuğu" Rubin, bu hafta Türk-Yunan savaşının senaryosunu yazdı.

        CIA'NIN TÜRK-YUNAN SAVAŞIYLA ERDOĞAN'I DÜŞÜRME SENARYOSU

        "CIA Çocuğu" Rubin, National Interest'te 6 Ekim'de yayımlanan yazısına "Türkiye, 2023'te Yunanistan'a bu şekilde saldırabilir" başlığı atmış.

        Yazıda işletilen senaryoya göre, Ankara, Pekin'in Güney Çin Denizi'nde ekonomik münhasır alanlar yaratmak için izlediği stratejinin bir benzerini izleyecek. Yani Ege'deki küçük ada ve kaya parçacıklarını ele geçirip, buralarda ekonomik münhasır alan elde ederek tartışmalı sularda kontrolü sağlayacak. CIA Çocuğu, adaların isimlerini de vermiş, Türkiye'nin öncelikle 12 Ada ve civarındaki nüfusu az Eşek Adası, Bulamaç Adası, Ardıçcık ve Kandelioussa'yı alacağını iddia etmiş. Rubin, tezini böyle bir durumda Yunanistan'ın adaları geri almak için askeri seçeneğe başvuracağı, bunun Türkiye'de seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği iddiasıyla devam ettirmiş. CIA Çocuğu, Washington ve Brüksel'in böyle bir durumda proaktif davranması gerektiğini ve Yunanistan'ın oyalanacağı müzakerelere sürüklenmemesi gerektiğini de yazmış.

        Türk askerinin adalardan askeri yöntemlerle çıkarılmasının Erdoğan'ın sonunu getireceğini ve bunun Falkand Adaları'nı İngiltere'den almaya çalışan Arjantinli diktatör Galtieri'nin sonuna benzeyeceğini eklemiş son cümle olarak.

        Anlayacağınız Ege Adaları'nda yeni bir ABD ve FETÖ oyunuyla karşı karşıyayız.

        FETÖ'CÜ HAİNLER EGEMEN HAREKAT PLANI'NI YUNANİSTAN'A VERMİŞLERDİ
        ABD ve FETÖ'nün Yunanistan ile Türkiye arasında savaş çıkarma isteği geçmişe dayanıyor.

            Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye'nin olası bir savaş durumuna karşı aldığı önlemlerden en büyüğü belki de Ege Ordusu'ydu. Ege Ordusu, Türk ordusunun içinde ve NATO'dan ayrık bir şekilde yapılandırılmış bir orduydu. Her ne kadar bu durum diğer müteffikleri -ki özellikle Yunanistan ve Amerika'yı – rahatsız etse de Türkiye Ege Ordusu'ndan bir an bile vazgeçmemişti.

            Türkiye'nin bu durumla alakalı bir harekat planı vardı. Ama FETÖ'cü hainler o zaman da iş başındaydı. 26 Aralık 2009 Cumartesi günü FETÖ'cüler Kozmik Oda'dan alıp Yunanistan'a teslim ettiler.

            Ege Ordusu'na dair bütün envanter bilgileri; gizli mühimmat depoları, olası bir savaş durumunda halkı ateşleyecek ve onları örgütleyecek kişiler, bunların adresleri yani Ege Ordusu'na ait her detay hem ülke halkıyla hem de dünya kamuoyuyla paylaşıldı.

            O günden sonra Yunanistan Egemen Hareket Planı'nı gözeterek Türk ordusuna karşı zaafiyetlerini azaltmaya yönelik hareketler yapmıştır. Bunlara örnek olarak ordumuzun Egemen Harekat Planı'na göre Yunan topraklarına giriş yapacağı bölgeye kazılan ve mülteciler için kazıldığı söylenen 120 km uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip hendekler, Dedeağaç ve benzeri bölgelere konuşlandırılan Amerikan üsleri örnek olarak verilebilir.

            15 TEMMUZ ÖNCESİ MİCHAEL RUBİN'DEN ALÇAK SÖZLER

            FETÖ destekçisi CIA çocuğu Rubin 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak bir paylaşımda bulunmuştu.

                RUBİN'DEN SEDAT PEKER YAZISI

                Suç örgütü Sedat Peker'in iktidar karşıtı asılsız açıklamalarını yıllar önce kaleme almış. Rubin, "Erdoğan Ergenekon'u da bertaraf etti, FETÖ'yü de da bertaraf etti şimdi kimle devreye girecek! Peker ile kavga edecek" ifadelerini kullanmış.

                LOZAN'IN İHLALİ
                Öte yandan Yunanistan'ın Ege'deki kirli oyunları bir kez daha deşifre edildi. Mültecileri ölüme terk ettikleri ve adaları uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırdıkları defalarca kez belgelenen Atina hükümetinin yalanlarını bu kez bir sivil toplum kuruluşu açıkladı.

                Norveçli sivil toplum kuruluşu Aegen Boat Report / Ege Tekne Raporu, Adalar oyununu deşifre etti. Kuruluş, Yunan hükümetinin mültecileri silah haline getirdiğini söyledi.

                Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayan Aegean Boat Report, "Adaların ABD askeri ekipmanlarıyla doldurulması, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris anlaşmalarının ihlali olmasıyla provokasyon olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.

                    Kuruluşun Miçotakis'e cevabının ardından Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, "Ege Tekne Raporu'nun mülteci kaçakçılığına yardım ettiğini ve Doğu tarafından finanse ediliyor olabileceğini" öne sürdü.

                    Aegean Boat Report, Mitarakis'in iddialarını yalanlayarak, "Mitarakis'in iki iddiası da doğru değil. Bunu bilmediğine inanmak da imkansız. Kasten yanlış bilgi yaymak yalan söylemektir" değerlendirmesinde bulundu.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    HangiKredi
                    Haberler Dünya FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin’den Başkan Erdoğan’a skandal tehdit: Türkiye senden kurtulacak
                        SON DAKİKA