Fransa'da 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınında ölenlerin arasında bir Türk kadın olduğu ortaya çıktı





5'İ ÇOCUK 10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken olayda 19 kişi yaralanmıştı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Yangının çıktığı apartmanda kalan Ümran isimli 32 yaşındaki bir Türk kadının kayıp olduğu bildirilmişti.

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