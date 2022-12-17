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    • Dünya
    • 17.12.2022 22:51
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    • 17.12.2022 22:51
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    Fransa'da 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınında ölenlerin arasında bir Türk kadın olduğu ortaya çıktı

    Fransa'nın Rhone bölgesindeki Lyon kenti yakınlarında dün bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında, Ümran Bağıran isimli Türk kadınının olduğu öğrenildi.

    AA
    takvim.com.tr
    Fransa’daki yangında bir Türk hayatını kaybetti

    Lyon Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Bahtiyar Kargıoğlu, yaptığı açıklamada, Lyon kenti yakınlarında Vaulx-en-Velin kentinde dün yangın çıkan apartmanda 4 Türk ailenin yaşadığını söyledi.



    Kargıoğlu, 4. katta oturan Ümran Bağıran'ın yangında hayatını kaybettiğini belirterek "Merhumenin cenazesi salı günü öğlen Lyon DİTİB Merkez'den kaldırılacak." dedi.

    Bahtiyar Kargıoğlu, Bağıran'ın eşinin ise 4. kattan atlayarak yaralandığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini aktardı.

    Öte yandan yangının çıktığı apartmandaki kişilerin acil ihtiyaçları için dün Lyon DİTİB bünyesinde yardım toplandı.



    YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI
    Yüzlerce kişi, öğleden sonra yangında hayatını kaybedenleri anmak için Vaulx-en-Velin Belediyesinin önünde bir araya geldi.



        5'İ ÇOCUK 10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
        Yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken olayda 19 kişi yaralanmıştı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Yangının çıktığı apartmanda kalan Ümran isimli 32 yaşındaki bir Türk kadının kayıp olduğu bildirilmişti.

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