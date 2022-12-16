İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları izinsiz gösteri düzenledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından bir köprüye terör örgütünü simgeleyen büyük bez parçası asıldı.
Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da terör örgütü yandaşları, bir köprünün üzerinde PKK/YPG'yi simgeleyen büyük bez parçası astı.
Slogan atan grup, ellerindeki örgütü simgeleyen bez parçaları salladı.
İzinsiz yapılan gösteri sonrası örgütün sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, 21 Ocak 2023'te yapılacak büyük gösteriye hazırlık yapıldığı belirtildi.
İSVEÇ'İN İADE ETTİĞİ PKK'LI TERÖRİST MAHMUT TAT TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İsveç'te yakalanıp Türkiye'ye iade edilen ve terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat, 3 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İsveç'te polislerce gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen terörist Tat'ın İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
İSVEÇ, PKK ÜYESİ TAT'I TÜRKİYE'YE İADE ETTİ! VİDEO İZLE
Tat, polis eşliğinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.
Hükümlü Tat, infaz işlemlerinin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.
2018'DE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015'deki dosyası kapsamında terör örgütü PKK/KCK kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Tat'ın, Yargıtay'ın temyiz incelemesinin ardından aldığı hapis cezası Kasım 2017'de onandı.