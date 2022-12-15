Polonya parlamentosu yasayı kabul etti! Ukraynalı mültecilerden barınma ücreti alınacak





UKRAYNALI MÜLTECİLERDEN BARINMA PARASI ALINACAK

Parlamento, Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik öneren tasarıyı kabul etti. Savaş mültecilerine ödenen mali yardım sisteminin sıkılaştırılmasını ve toplu barınma yerlerindeki yaşam maliyetlerinin bir kısmının mülteciler tarafından ödenmesini içeren söz konusu yasaya göre Polonya'da 120 günden fazla kalacak her Ukraynalı mülteci, günlük 40 zlotiyi (8 euro) geçmemek suretiyle kendisi için yapılan masrafların yüzde 50'sini kendisi karşılayacak.