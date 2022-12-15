Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.12.2022 22:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2022 22:55
    ABONE OL

    Polonya parlamentosu yasayı kabul etti! Ukraynalı mültecilerden barınma ücreti alınacak

    Polonya parlamentosu, Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik öneren tasarıyı kabul etti. Tasarının kabul edilmesiyle, Ukraynalılardan barınma ücreti alınmasını içeren yasa onaylandı. Barınma ücretinden, engelliler, çocuklar, emeklililer, hamileler, 12 yaş altında çocuğu bulunanlar, 3 çocuk sahibi aileler ile maddi açıdan zor durumda olanlar muaf tutulurken, mültecinin Polonya dışında 30 günden fazla kalması durumunda oturum hakkı iptal edilecek.

    Polonya Ukraynalılardan barınma ücreti alacak

    Polonya Bakanlar Kurulu'nun, Polonya İçişleri ve İdari İşler Bakanlığı tarafından hazırlanan Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik yapılmasını içeren tasarıyı kabul etmesinin ardından Polonya Parlamentosu'ndan da onay geldi.



    UKRAYNALI MÜLTECİLERDEN BARINMA PARASI ALINACAK
    Parlamento, Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik öneren tasarıyı kabul etti. Savaş mültecilerine ödenen mali yardım sisteminin sıkılaştırılmasını ve toplu barınma yerlerindeki yaşam maliyetlerinin bir kısmının mülteciler tarafından ödenmesini içeren söz konusu yasaya göre Polonya'da 120 günden fazla kalacak her Ukraynalı mülteci, günlük 40 zlotiyi (8 euro) geçmemek suretiyle kendisi için yapılan masrafların yüzde 50'sini kendisi karşılayacak.



    İkamet süresinin 180 günü aşması durumunda ise Ukraynalı mülteciler günlük 60 zlotiyi (13 euro) geçmemek kaydıyla söz konusu masrafların yüzde 75'ini kendi ceplerinden ödeyecek.



        ENGELLİLER, ÇOCUKLAR MUAF TUTULDU
        Engelliler, çocuklar, emekliler, hamileler, 12 yaş altında çocuğu bulunanlar, 3 çocuk sahibi aileler ile maddi açıdan zor durumda olan mülteciler söz konusu barınma ücretinden muaf tutulacak.



        MÜLTECİLERİN POLONYA'DAN AYRILMASI DURUMUNDA OTURUM HAKLARI İPTAL EDİLECEK
        Yine yasaya göre Ukraynalı mültecinin Polonya'dan ayrılması durumunda kendisine yapılan yardımlar dondurulacak, ülke dışında 30 günden fazla kalması durumunda ise oturum hakkını ve almakta olduğu yardımları kaybedecek.

        Yasa, Senato ve Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından 1 Mart 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’na Saraçhane bombası! Akşener ve...
        Haberler Dünya Polonya parlamentosu yasayı kabul etti! Ukraynalı mültecilerden barınma ücreti alınacak
            SON DAKİKA