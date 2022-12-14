Tarihi keşif! Bilim insanları ‘füzyon ateşlemesi’ deneyini başarıyla tamamladı! Sonsuz enerjinin kapısı açıldı

ABD'de önümüzdeki on yıllarda 'temiz ve sonsuz' elektrik üretimine geçebilecek nükleer füzyon enerjisinde dünyayı değiştirecek ilerlemeyi açıkladı. ABD Enerji Bakanlığı, Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki bilim insanlarının lazer kullanarak yaptıkları bir nükleer füzyon deneyinde ilk kez bir reaksiyonu ateşlemek için kullanılan enerjiden daha fazla enerji ürettiklerini, yani 'net enerji kazancı' elde edildiğini açıkladı. Bilim insanları yaklaşık bir asırdır füzyonun güneşe güç verdiğini biliyor ve onlarca yıldır füzyon enerjisi geliştirmeye çalışıyorlar. Füzyon enerjisi, diğer mevcut kaynaklara göre çok daha yüksek enerji açığa çıkardığı ve radyasyon üretmediği için sonsuz temiz enerji kaynağı olarak görülüyor. Nükleer füzyon bilimi, iki atomu inanılmaz yüksek hızlarda parçalamaya ve bu reaksiyondan elde edilen enerjiyi, havaya karbon salmadan veya çevreye radyoaktif atık atmadan güç sağlayabilen elektriğe dönüştürmeye dayanıyor.