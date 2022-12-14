Tarihi keşif! Bilim insanları ‘füzyon ateşlemesi’ deneyini başarıyla tamamladı! Sonsuz enerjinin kapısı açıldı

ABD'de önümüzdeki on yıllarda 'temiz ve sonsuz' elektrik üretimine geçebilecek nükleer füzyon enerjisinde dünyayı değiştirecek ilerlemeyi açıkladı. ABD Enerji Bakanlığı, Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki bilim insanlarının lazer kullanarak yaptıkları bir nükleer füzyon deneyinde ilk kez bir reaksiyonu ateşlemek için kullanılan enerjiden daha fazla enerji ürettiklerini, yani 'net enerji kazancı' elde edildiğini açıkladı. Bilim insanları yaklaşık bir asırdır füzyonun güneşe güç verdiğini biliyor ve onlarca yıldır füzyon enerjisi geliştirmeye çalışıyorlar. Füzyon enerjisi, diğer mevcut kaynaklara göre çok daha yüksek enerji açığa çıkardığı ve radyasyon üretmediği için sonsuz temiz enerji kaynağı olarak görülüyor. Nükleer füzyon bilimi, iki atomu inanılmaz yüksek hızlarda parçalamaya ve bu reaksiyondan elde edilen enerjiyi, havaya karbon salmadan veya çevreye radyoaktif atık atmadan güç sağlayabilen elektriğe dönüştürmeye dayanıyor.
GÜNEŞİN ENERJİ ÜRETMESİNİ ÖRNEK ALDILAR
Az miktarda nükleer yakıtı, nükleer füzyon reaksiyonlarının gerçekleştiği noktaya ısıtıp sıkıştırmak için lazerler kullanıldı. Yöntemde çok yüksek güce sahip 192 lazer, saf altından bir silindirin merkezindeki nükleer yakıta doğru ateşlendi. Yakıtın plazma haline gelmesi ve ortamdaki X ışınlarının birleşimiyle atom çekirdekleri birbirine kaynaşarak "füzyon" oluştu.
DÜNYA İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR
ABD Enerji Bakanı Granholm, füzyon deneyini "dönüm noktası niteliğinde bir başarı" olarak nitelendirdi. Granholm, "Ateşleme, yalnızca yıldızlarda ve güneşte bulunan belirli koşulları ilk kez kopyalamamıza izin veriyor. Füzyon enerjisini ilerletebilirsek, onu temiz elektrik, ulaşım yakıtları, güç, ağır sanayi ve çok daha fazlasını üretmek için kullanabiliriz" dedi.