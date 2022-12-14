Rusya'dan ABD'ye açık uyarı: Ukrayna'ya verilecek Patriot'lar meşru hedef olacak

Peskov, "Kesinlikle. Ancak bu konuda yorum yapmak doğru olmaz. Çünkü bunlar henüz basında çıkan haberler. Günümüz medyasında çıkan haberlere güven olmuyor. Bu nedenle resmi açıklamaları bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İLHAK BÖLGELERİN LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği bölgelerdeki son durum ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın atadığı bölge liderleri ile yıl sonundan önce toplantı yapacağına dair basında çıkan haberleri doğrulayan Peskov, "Evet. Böyle bir toplantı planlandı" ifadesini kullandı.