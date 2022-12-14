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    • Dünya
    • 14.12.2022 16:19
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    • 14.12.2022 16:19
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    Rusya'dan ABD'ye açık uyarı: Ukrayna'ya verilecek Patriot'lar meşru hedef olacak

    Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattında devam eden çatışmalar ABD'nin kararıyla siyasi arenada da tansiyonun yükselmesine neden oldu. ABD medyasında yer alan haberlere göre; Senato'dan Ukrayna'ya patriot hava sistemleri verilmesi konusunda karar çıkması bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Patroit hava savunma sisteminin, Ukrayna'ya tedarik edilmesi durumunda Rusya'nın meşru hedefi olacağını söyledi.

    AJANSLAR
    Rusya’dan ABD’ye açık uyarı!

    ABD medyasında Ukrayna'ya Patroit hava savunma sistemi gönderilmesi kararında sona gelindiği yönünde çıkan haberlere Rusya'dan tepki geldi.

    PATRİOT SİSTEMLERİ MEŞRU HEDEF OLACAK
    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in, "ABD'nin Patroit hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermesi durumunda bunların Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin meşru hedeflerinin olacağı" yönündeki görüşüne katılıp katılmadığı sorusunu yanıtladı.

    Peskov, "Kesinlikle. Ancak bu konuda yorum yapmak doğru olmaz. Çünkü bunlar henüz basında çıkan haberler. Günümüz medyasında çıkan haberlere güven olmuyor. Bu nedenle resmi açıklamaları bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

    İLHAK BÖLGELERİN LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK
    Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği bölgelerdeki son durum ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın atadığı bölge liderleri ile yıl sonundan önce toplantı yapacağına dair basında çıkan haberleri doğrulayan Peskov, "Evet. Böyle bir toplantı planlandı" ifadesini kullandı.

    Peskov, toplantı tarihinin belirlendiğini, ancak daha sonra duyurulacağını aktardı.

    ALİYEV VE PAŞİNYAN BİR ARAYA GELEBİLİR
    Peskov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılması planlanan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi'nde Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bir araya geleceği bir toplantının da yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Peskov, "BDT üyesi 3 ülke liderinin gayri resmi olarak aralarında bir görüşme yapacağını biliyorsunuz. Bu konuda şu ana kadar belirli bir anlaşma sağlanmış değil" ifadelerini kullandı.

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