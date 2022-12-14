AB Adalet Divanı PKK’nın terör listesinden çıkma talebini reddetti

"Terör eylemi" ve "terörist grup" terimlerinin tanımlandığı kararda, İngiltere'nin 2014'te ve ABD'nin 1997 ile 2001'de PKK'yı yasaklayan kararlarına atıfta bulunularak, örgütün "terör örgütü" olduğu teyit edildi.

SİVİL NÜFUSU HEDEF ALDI

Kararda, PKK'nın eylemlerinin "Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı" kapsamında sayılamayacağı ve bu hakkın genel olarak kullanılması için silahlı kuvvete başvurmanın meşru görülemeyeceği ifade edildi.