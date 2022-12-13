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    • Dünya
    • 13.12.2022 22:27
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    • 13.12.2022 22:27
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    Başkan Erdoğan, Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'a ulaştı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentine geldi.

    AA
    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Türkmenistan’da

    Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", TSİ 21.15'te Türkmenbaşı Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

    Havalimanında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ile diğer ilgililer tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, zirvenin düzenleneceği Hazar Denizi kıyısındaki ülkenin "turizm üssü" Avaza bölgesine geçti.



    Başkan Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.



    Başkan Erdoğan, zirve kapsamında heyetler arası görüşmelerin yanı sıra Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

    Ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı zirve vesilesiyle çeşitli anlaşmalara da imza atılacak.

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