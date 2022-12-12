Yüksek enflasyona karşı faize sarılan ülkeler işsizlikle sarsılıyor: Teknoloji şirketleri binlerce çalışanını kapı önüne koydu

Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan enerji krizi küresel ekonomiyi yavaşlatırken, özellikle ABD ve Avrupa'da pek çok şirket, çalışan sayısını azaltma yoluna gittiğini ya da yeni işe alımlara ara verdiğini duyuruyor.

YOKUŞ AŞAĞI İNİŞ DURMADI

Kovid-19 kısıtlamalarının bu yıl sona ermesi ve çoğu ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına karşın resesyon ve yüksek enflasyon nedeniyle işten çıkarmalar, en büyük küresel sorunlardan biri haline geliyor.