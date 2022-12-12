Yüksek enflasyona karşı faize sarılan ülkeler işsizlikle sarsılıyor: Teknoloji şirketleri binlerce çalışanını kapı önüne koydu

Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan enerji krizi küresel ekonomiyi yavaşlatırken, özellikle ABD ve Avrupa'da pek çok şirket, çalışan sayısını azaltma yoluna gittiğini ya da yeni işe alımlara ara verdiğini duyuruyor.
YOKUŞ AŞAĞI İNİŞ DURMADI
Kovid-19 kısıtlamalarının bu yıl sona ermesi ve çoğu ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına karşın resesyon ve yüksek enflasyon nedeniyle işten çıkarmalar, en büyük küresel sorunlardan biri haline geliyor.
Salgın ile başlayan küresel ekonomideki yokuş aşağı iniş hala tam olarak durdurulamadı. Enflasyon endişeleri, yükselen faizler ve jeopolitik sorunlar borsaların inişli çıkışlı olmasına neden olurken, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarıyla küresel ekonominin görünüme ilişkin karamsarlık, şirketleri maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya zorluyor.
Salgınla birlikte teknoloji firmaları, e-ticaret harcamalarındaki yükseliş nedeniyle iş alımlarını artırmıştı.
Salgının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan enerji krizi küresel ekonomiyi yavaşlatırken, özellikle ABD, Avrupa ve Asya'da pek çok şirket, çalışan sayısını azaltma yoluna gittiğini ya da yeni işe alımlara ara verdiğini duyuruyor.