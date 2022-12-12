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    • Dünya
    • 12.12.2022 22:59
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    • 12.12.2022 22:59
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    Twitter'da yeni dönem! Artık sarı, gri ve mavi tik olacak! Peki bu renkler neye göre verilecek? İşte tüm detaylar...

    Twitter'da yeni dönem resmen başladı. Yakın zamanda resmi hesabından açıklamada bulunan Twitter, "İlerleyen saatlerinde devlet ve çok taraflı hesaplar için gri bir onay işaretiyle değiştirmeye başlayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Twitter resmen bu yeni dönemi başlattı. Peki sarı, gri ve mavi tik neye göre kimlere verilecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Twitter’da yeni dönem

    Twitter, mavi tik skandalı ile günlerce çalkalandıktan sonra ücretli onay işaretlerini bir süreliğine geri çekmişti.



    Ekim ayının sonlarına doğru Twitter'ı satın alan Elon Musk, platformda yıllardır ücretsiz olarak sunulan ve sadece tanınmış kişilere, kurumlara, şirketlere verilen 'mavi tik' yani doğrulanmış hesap işaretini ücretli hale getirmişti.
    Mavi tiki Twitter'ın Blue abonelik hizmetine dahil eden Musk, abonelik fiyatını ise 5 dolardan 8 dolara çıkarmıştı. Ancak mavi tikin kullanımı istediği sonucu vermemişti. Mavi tik önce ücretli olduğu için eleştirildi, ardından da mavi tikli sahte hesapların ünlüleri, şirketleri taklit etmesiyle ortalık karıştı. Kısa süre sonra Musk, Twitter'daki ücretli mavi tik planını geri çekmek zorunda kaldı ve satışını durdurmuştu. Ancak mavi tik satışı yeniden başlayacak…



    SARI MAVİ VE GRİ TİK DEVRİ
    Sosyal medya platformlarının geliştirmeye çalıştığı ve test ettiği yeni özellikleri keşfederek Twitter hesabı üzerinden duyuran geliştirici Alessandro Paluzzi, Twitter'ın sarı ve gri onay işaretlerinin nasıl görüneceğini de buldu. Paluzzi, altın renkli sarı ve gri tiklerin görünümünü ekran görüntüleri alarak paylaşmıştı.



        Sarı ve gri tiklerin ücretsiz olarak sunulacağı tahmin edilyor. Sadece Twitter Blue aboneliği kapsamında verilen mavi tik 8 dolarlık aylık abonelik fiyatı karşılığında kullanıcılara verilecek.



        TWİTTER DUYURMUŞTU
        Öte yadan Twitter sosyal medya hesabından sarı, gir ve mavi tık uygulaması hakkında paylaşımında bulunmuştu.

        Twitter resmi hesabından paylaşım şu şekildeydi;

        "Pazartesi günü yeniden başlatıyoruz Twitter mavi onay işareti dahil olmak üzere yalnızca abonelere özel özelliklere erişim elde etmek için web'de ayda $ 8/ veya iOS'ta $ 11/ay'a abone olun"



        "Abone olduğunuzda Tweeti Düzenle, 1080p video yüklemeleri, okuyucu modu ve mavi bir onay işareti alacaksınız (hesabınız incelendikten sonra)"



            "Bu "resmi" etiketi, işletmeler için altın bir onay işaretiyle ve haftanın ilerleyen saatlerinde devlet ve çok taraflı hesaplar için gri bir onay işaretiyle değiştirmeye başlayacağız"



            "Aboneler kullanıcı adlarını, görünen adlarını veya profil fotoğraflarını değiştirebilecekler ancak bunu yaparlarsa, hesapları yeniden incelenene kadar mavi onay işaretini geçici olarak kaybedecekler"



            "Blue'yu daha iyi hale getirmek için çalışırken gösterdiğiniz sabır için teşekkürler. Heyecanlıyız ve yakında sizinle daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.



                SARI TIK RESMEN BAŞLADI
                Yapılan açıklamaların ardından sarı tik uygulaması resmen başladı. İşte bazı örnekleri…



                TWİTTER RESMİ HESABI ARTIK SARI TİK



                ATV
                    HangiKredi
                    Haberler Dünya Twitter'da yeni dönem! Artık sarı, gri ve mavi tik olacak! Peki bu renkler neye göre verilecek? İşte tüm detaylar...
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