



Ekim ayının sonlarına doğru Twitter'ı satın alan Elon Musk, platformda yıllardır ücretsiz olarak sunulan ve sadece tanınmış kişilere, kurumlara, şirketlere verilen 'mavi tik' yani doğrulanmış hesap işaretini ücretli hale getirmişti.

Mavi tiki Twitter'ın Blue abonelik hizmetine dahil eden Musk, abonelik fiyatını ise 5 dolardan 8 dolara çıkarmıştı. Ancak mavi tikin kullanımı istediği sonucu vermemişti. Mavi tik önce ücretli olduğu için eleştirildi, ardından da mavi tikli sahte hesapların ünlüleri, şirketleri taklit etmesiyle ortalık karıştı. Kısa süre sonra Musk, Twitter'daki ücretli mavi tik planını geri çekmek zorunda kaldı ve satışını durdurmuştu. Ancak mavi tik satışı yeniden başlayacak…