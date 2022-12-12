'Twitter Blue' devrede: Parayı basan 'Mavi Tik'i alır! 'Apple'cılara zamlı tarife

Twitter'dan hesaplara mavi tik getirecek yeni Twitter Blue aboneliği için önemli bir açıklama geldi.
APPLE KULLANCILARINA 11 DOLAR
Platformdan yapılan açıklamada uygulamanın 12 Aralık itibariyle devreye alınacağı belirtildi.
Uygulama için aylık 8 dolarlık bir abonelik ücreti alınacağı açıklandı. Apple kullanıcıları için ise abonelik bedeli 11 dolar olacak.
Abonelik uygulamasını kullananlar için paylaşımları düzenlemek, yüksek çözünürlüklü video yüklemek ve hesabın mavi tikle onaylanması mümkün olacak.