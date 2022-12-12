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    • Dünya
    • 12.12.2022 11:05
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    • 12.12.2022 11:05
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    'Twitter Blue' devrede: Parayı basan 'Mavi Tik'i alır! 'Apple'cılara zamlı tarife

    Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, aylık 8 dolara 'Twitter Blue' aboneliği dönemini başlatıyor. Para karşılığı 'mavi tik' sahibi olma hamlesi, platform kullanıcılarının tepkisi nedeniyle ertelenmişti. Hayata geçirilecek uygulamanın Apple kullanıcıları için daha pahalı oalcağı duyuruldu. Fiyat farkının nedeni belirtilmezken, iddialara göre, aboneliğin iOS cihazlarda daha yüksek bir ücretlendirmeye sahip olmasının nedeni Apple'ın yüzde 30 komisyon alıyor olması.

    takvim.com.tr
    Parayı bas ’Mavi Tik’i al dönemi

    Twitter'dan hesaplara mavi tik getirecek yeni Twitter Blue aboneliği için önemli bir açıklama geldi.

    APPLE KULLANCILARINA 11 DOLAR
    Platformdan yapılan açıklamada uygulamanın 12 Aralık itibariyle devreye alınacağı belirtildi.

    Uygulama için aylık 8 dolarlık bir abonelik ücreti alınacağı açıklandı. Apple kullanıcıları için ise abonelik bedeli 11 dolar olacak.

    Abonelik uygulamasını kullananlar için paylaşımları düzenlemek, yüksek çözünürlüklü video yüklemek ve hesabın mavi tikle onaylanması mümkün olacak.

        KARARININ NEDENİ KOMİSYON MU?
        Açıklamada Apple kullanıcılarının neden daha fazla ücrete tabi olduğuyla ilgili bilgi verilmedi.

        Daha önce çıkan yorumlar Twitter'ın Apple'ın uygulamalardan ücret alması nedeniyle böyle bir adım attığına işaret etmişti.

        Resmi bir bilgi verilmese de iddialara göre, aboneliğin iOS cihazlarda daha yüksek bir ücretlendirmeye sahip olmasının nedeni Apple'ın yüzde 30 komisyon alıyor olması.

            Bu nedenle Twitter, Blue paketinin fiyatını artırarak Apple'ın yaptığı kesintilerdeki zararını karşılamış olacak.

            APPLE-MUSK SAVAŞI
            Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından, Apple platformda verdiği reklamların çoğunluğunu kaldırmıştı.

            Bunun üzerine Elon Musk, Apple hakkındaki hoşnutsuzluklarını belirttiği bir dizi tweet atmış, buna ek olarak yüzde 30 komisyon ödemek yerine Apple'a "savaş açmayı" tercih edeceğini gösteren bir tweet de paylaşmış, fakat bu tweet'i Apple CEO'su Tim Cook ile görüştükten sonra silmişti.

            YENİLEN HİZMETLER
            Öte yandan yenilenen Twitter Blue, bazı değişiklerle gelecek. Hesaplar için mavi doğrulama rozeti verilmeden önce inceleme yapılacak.

                Ayrıca öncekinin aksine; kullanıcının adı, görünen adı ve profil resminin değiştirilmesi, geçici olarak doğrulanmış rozetin kaybolmasına neden olacak.

                Bununla birlikte, Twitter Blue hizmeti henüz ülkemizde kullanılmıyor.

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