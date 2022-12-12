'Twitter Blue' devrede: Parayı basan 'Mavi Tik'i alır! 'Apple'cılara zamlı tarife

Bunun üzerine Elon Musk, Apple hakkındaki hoşnutsuzluklarını belirttiği bir dizi tweet atmış, buna ek olarak yüzde 30 komisyon ödemek yerine Apple'a "savaş açmayı" tercih edeceğini gösteren bir tweet de paylaşmış, fakat bu tweet'i Apple CEO'su Tim Cook ile görüştükten sonra silmişti.

YENİLEN HİZMETLER

Öte yandan yenilenen Twitter Blue, bazı değişiklerle gelecek. Hesaplar için mavi doğrulama rozeti verilmeden önce inceleme yapılacak.