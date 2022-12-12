Alman polisinin verdiği isim gündem oldu! Darbe operasyonunun adı neden Kangal? İşte cevabı

Ülke basınında yer alan haberlere göre istihbarat servisinin her yıl operasyonlara verilecek bir isim listesi hazırladığı, bu isimlerin operasyonlara tesadüfen verildiği belirtildi.

Gizli operasyonlara verilen isimlerin gelenek olarak kolayca hatırlanabilmesi için konuyla bağlantılı olması ancak dışarıya operasyonla ilgili bir bilgi ifşa etmemesi gerektiği ifade edildi.

"ÖNCEDEN BASINA SIZDIRILDI" İDDİASI

Almanya'da darbe planı yaptıkları iddiasıyla İmparatorluk Vatandaşlarına (Reichsbürger) yönelik düzenlenen operasyonun "önceden basına sızdırıldığı" iddialarına ilişkin Federal Mecliste "araştırma komisyonu" kurulması talep edildi.

Siyasetçiler, ülke basınında henüz yetkili makamlarca bile açıklanmayan bazı bilgilerin operasyonla beraber manşetlere taşınmasına tepki gösterdi.

DARBE ŞÜPHELİLERİYLE İLGİLİ "ARAŞTIRMA KOMİSYONU" TALEBİ

3 binden fazla güvenlik gücünün katıldığı "ülke tarihinin en büyük operasyonu" olarak nitelendirilen baskınların şüphelilere önceden bildirilmiş olabileceği iddiaları üzerinde siyasetçiler, bu iddiaların araştırılması için Meclis'te bir "araştırma komisyonu" kurulmasını istedi.

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Jan Korte de Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'den (SPD) konuyla ve tutuklananlarla ilgili hükümetten açıklama istedi.