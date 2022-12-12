Alman polisinin verdiği isim gündem oldu! Darbe operasyonunun adı neden Kangal? İşte cevabı

Türkiye'nin iade taleplerini FETÖ'cülere kol kanat gererek cevapsız bırakan Almanya, darbe şoku ile sarsıldı. Liderleri "Prens" lakaplı Reuss Hanedanı'nın varisi 13. Heinrich olan İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) isimli aşırı sağcı grup tarafından planlanan darbe girişimine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak suçlanan 54 kişiden 25'i kişi tutuklandı.
Darbe operasyonuna Türk çoban köpeği olan "Kangal" isminin verilmesi gündem olmuştu. Almanya tarihinde RAF terör örgütünden sonra gerçekleştirilen en büyük anti terör operasyonu olarak nitelendirilen operasyona neden "Kangal" isminin verildiği de ortaya çıktı.
"KANGAL" İSMİ NEDEN VERİLDİ
Alman Anayasayı Koruma Teşkilatınca, Türk çoban köpeği olan "Kangal" ismi verilen ve "Kangal Operasyonu" kod adıyla yürütülen gizli soruşturma, Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 Aralık'ta düzenlenen "Gölge Operasyonu" ismiyle şafak baskını düzenlenerek icra edilmişti. Operasyonda 150'den fazla mekan basılıp aralarında tanınmış isimlerin de yer aldığı 54 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 25 kişi de gözaltına alınmıştı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre istihbarat servisinin her yıl operasyonlara verilecek bir isim listesi hazırladığı, bu isimlerin operasyonlara tesadüfen verildiği belirtildi.
Gizli operasyonlara verilen isimlerin gelenek olarak kolayca hatırlanabilmesi için konuyla bağlantılı olması ancak dışarıya operasyonla ilgili bir bilgi ifşa etmemesi gerektiği ifade edildi.
"ÖNCEDEN BASINA SIZDIRILDI" İDDİASI
Almanya'da darbe planı yaptıkları iddiasıyla İmparatorluk Vatandaşlarına (Reichsbürger) yönelik düzenlenen operasyonun "önceden basına sızdırıldığı" iddialarına ilişkin Federal Mecliste "araştırma komisyonu" kurulması talep edildi.
Siyasetçiler, ülke basınında henüz yetkili makamlarca bile açıklanmayan bazı bilgilerin operasyonla beraber manşetlere taşınmasına tepki gösterdi.
DARBE ŞÜPHELİLERİYLE İLGİLİ "ARAŞTIRMA KOMİSYONU" TALEBİ
3 binden fazla güvenlik gücünün katıldığı "ülke tarihinin en büyük operasyonu" olarak nitelendirilen baskınların şüphelilere önceden bildirilmiş olabileceği iddiaları üzerinde siyasetçiler, bu iddiaların araştırılması için Meclis'te bir "araştırma komisyonu" kurulmasını istedi.
Sol Parti Meclis Grup Başkanı Jan Korte de Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'den (SPD) konuyla ve tutuklananlarla ilgili hükümetten açıklama istedi.