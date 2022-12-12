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    • Dünya
    • 12.12.2022 17:24
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    • 12.12.2022 17:37
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    ABD'li asker küresel sapkınlık projesinin kurbanı oldu LGBT'ye savaş açtı: "Hayatımın en büyük hatası"

    ABD ordusunda donanma subayı olan 55 yaşındaki Kristin Beck, küresel sapkınlık lobisi LGBT'nin etkisinde kaldı ve kendini kadına dönüştürdü. Ancak işler umduğu gibi gitmedi. "Hayatımın en büyük hatası" olarak adlandırdığı cinsiyet değiştirme kararından geri dönmeye ve yeniden erkeğe dönüşmeye çalışıyor.

    Küresel sapkınlığın kurbanı oldu LGBT’ye savaş açtı

    Cinsiyet değiştirerek kadın olan 55 yaşındaki emekli donanma subayı Kristin Beck, aldığı yeni bir kararla yeniden ABD kamuoyunun gündemine geldi. Değişim döneminde küresel sapkınlık lobisi LGBT'lilerin kendisinden faydalandığını söyleyen Beck, şimdi tekrar erkek kimliğine dönmek ve önceki adı Chris Beck'i kullanmak istiyor.

    HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASI
    Beck, hormon tedavileri ve cinsiyet değişimi öncesinde geçirdiği yalnızca 1 saatlik muayenenin ardından yaşadıklarını 'hayatının en büyük hatası' olarak niteliyor.

    2013'TE AMELİYAT YAPTI
    Chris Beck, 2013 yılında Anderson Cooper ile yaptığı röportaj sonrasında ülke çapında tanındı. Kadına dönüşmek için yüz ameliyatı oldu ancak tam olarak kadın bedenine geçiş yapmadı.

    50'DEN FAZLA MADALYA KAZANDI
    Beck, ABD donanmasının en seçkin birliği olan Team 6 de dahil olmak üzere 20 yıl askeriyede hizmet etti. 13 kez görevlerde bulundu ve 50'den fazla madalya ve ödül kazandı. Ancak şimdi Beck, kendisi gibi cinsiyet değiştirme düşüncesi olan gençler için farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

    Katıldığı bir podcast programında konuşan Beck "Söylediğim hiçbir şeye inanmayın. Son 10 yılda yaşadıklarım hayatımı mahvetti. Hayatımı mahvettim. Kurban değilim. Bunu yardım alarak kendime ben yaptım. Tüm sorumluluğu alıyorum. Şimdi burada olmamın nedeni bu. Bunu düzeltmeye çalışıyorum" dedi.

        BENİ KULLANDILAR
        2013 yılında CNN'den Anderson Cooper'a röportaj veren Beck, kadın cinsiyetine geçişi hakkında konuşmuştu. İki saatlik podcast yayının Beck "Kullanıldım. Çok kırılgandım, çok yanlış yoldaydım ve bundan faydalanıldı. Reklam edildim. Benden çok daha fazla bilgiye sahip insanlar tarafından kötüye kullanıldım. Onlar ne yaptıklarını biliyordu. Ben bilmiyordum" dedi. Beck, Gazi İşleri doktoru ve diğer trans aktivistler tarafından cinsiyet değişimini 'normalleştirmek' için kullanıldığını iddia ediyor. Emekli subay, cinsiyet değişimi servislerinin gençleri incittiğini söylüyor.

        UYAN AMERİKAN HALKI
        Beck, şu açıklamayı yaptı: "Amerika'nın her yerinde binlerde cinsiyet kliniği var. Çocuklar içeriği girip 'Kendimi erkek gibi görüyorum. Bu beni rahat hissettiriyor' dediğinde psikologlar ona 'Ah, sen transseksüelsin' diyor. Ertesi gün size hormonlar veriyorlar. Aynı hormonlar pedofili hastaların kimyasal olarak hadım edilmesinde de kullanılıyor. Ve bunları şimdi 13 yaşındaki sağlıklı çocuklara veriyorlar. Bu size doğru geliyor mu? Bu yüzden Amerikan halkına uyanmaları gerektiğini söylemeye çalışıyorum."

        7 YIL HORMON KULLANDI
        Beck, cinsiyet değişim yolculuğuna başlamadan önce Gazi İşleri'nde yalnızca 1 saat muayene edildiğini söylüyor. "Psikoloğun ofisine girdim ve bir günde bana 'transseksüel' olduğumu söyleyen kağıt aldım. Hormonlar kullanımı izni aldım. Hormonları almaya başladığım zaman çok fazla terslikle karşılaştım. Bunun bir kısmı Gazi İşleri tarafından ödendi" diyen Beck, yaklaşık 7 yıl hormon kullandığını söylüyor. Tekrar eski cinsiyetine dönmek istediğini açıklayan Kristin Beck, 2013 yılında çıkardığı kitapta cinsiyet değişim macerasını anlatıyor.

            KÜRESEL SAPKINLIK PROJESİ LGBT'YE PUTİN TOKADI! PROPAGANDASINI YASAKLAYAN YASAYI ONAYLADI
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı yasayla ülkede küresel sapkınlık projesi LGBT propagandası yasaklandı. Buna göre, geleneksel olmayan cinsel ilişki ve pedofilinin kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılması yasa dışı olarak değerlendirilebilecek.

            Aynı mecralarda gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alındı.

            Çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan mekanizmanın hayata geçirilmesini de öngören yasayla, hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun izleme yapmasına olanak sağlanacak.

            CEZALAR 10 MİLYON RUBLEYE KADAR ÇIKIYOR
            LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan ülkedeki gerçek ve tüzel kişiler ile yabancılar ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezaların getirildiği yasayla öngörülen para cezaları 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.

            ABD'NİN KÜRESEL SAPKINLIK PROJESİ LGBT'Yİ MEŞRULAŞTIRMA GİRİŞİMİ!
            ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olarak tarihe geçen, Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, Temmuz ayında gençlerle ilgili tartışma çıkaracak sözlere imza atmıştı. Levine, ABD'deki trans gençleri savunmasız olduğunu ve okulların yanı sıra içinde bulundukları topluluklarda ciddi taciz ve zorbalığa maruz kaldıklarını öne sürmüştü.



            CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATINI SAVUNDU
            Söz konusu kesimle ilgili yaptığı açıklamada Levine, "Daha fazla zihinsel sağlık sorunları var. Ancak transseksüel veya cinsiyet çeşitliliğinin doğasında gençleri depresyon ya da kaygıya yatkın hale getirecek hiçbir şey yok. Buna neden olan, taciz ve zorbalık." dedi.

            Açıklamasında, cinsiyet değiştirme ameliyatını savunan Levine, "Bu gençleri, eyaletlerinde cinsiyet onaylama tedavisi alma yeteneklerini sınırlamamak için desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.



                TEPKİLERLE KARŞILAŞTI: "ÇOCUK İSTİSMARI"
                ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olan Levine, yaptığı açıklamanın ardından, sosyal medyada tepkilerle karşılaştı. Newsweek Editörü Josh Hammer, "Ciddiyetsiz yönetim biçimi." diye yazdı.

                Radyo talk-show sunucusu Mark Davis, "Tanrı bize yardım etsin. Rachel Levine ile trans statüsü hakkında kişisel bir tartışmaya girmem. Yetişkinlerin kendi hayatlarıyla ne yapmak istedikleri beni ilgilendirmez. Ancak bu, çocuk istismarının dizginsiz savunuculuğudur." ifadelerini kullandı.

                Telgraf yazarı Nile Gardiner ise "Bu korkunç. Biden'ın başkanlığı, Amerika'yı mahvediyor." notunu düştü.



                İLK TRANS ORAMİRAL!
                Biden hükümetinin sapkın söylemleri ile ön plana çıkan yetkilisi olan Levine aynı zamanda ABD'nin ilk açık trans oramirali olarak da tarihe geçti.

                Konuya ilişkin açıklama yapan Rachel Levine, "ABD Halk Sağlığı Hizmeti Muvazzaf Birliği'nin ilk kadın amirali ve 8 üniformalı hizmetin ilk açık trans oramirali olarak hizmet etmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



                "LGBTQ+ BİREYLERİ AÇTIĞI YOLDAN İLERLİYORUM"
                Trans Amiral Levine, "Bu çok önemli bir fırsat. Yapabileceğim etki ve temsil ettiği şeyin tarihi doğası sebebiyle bu rolü üstlenmek bir onur. Benden önceki hem bilinen hem de bilinmeyen LGBTQ+ bireylerin açtığı yoldan ilerliyorum. Çeşitlilik bizi daha güçlü kılıyor" dedi.



                    2011'DE CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞ
                    Pensilvanya eyaletinin eski sağlık bakanı olan Levin, 2011'de cinsiyet değiştirmişti.




                    'ABD'NİN EN ÇEŞİTLİ KABİNESİ' SÖYLEMİ İLE SAPKINLIĞI NORMALLEŞTİRME GİRİŞİMİ
                    Joe Biden, yönetiminin ABD tarihinin en çeşitlisi olacağı sözünü vermişti.

                    ABD Başkanı, "Size söz veriyorum, herkesi (Asya-Amerikalı, Afro-Amerikalı, Latin, LGBTQ) temsil eden en çeşitli kabineyi göreceksiniz" demişti.
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