ABD'li asker küresel sapkınlık projesinin kurbanı oldu LGBT'ye savaş açtı: "Hayatımın en büyük hatası"

Cinsiyet değiştirerek kadın olan 55 yaşındaki emekli donanma subayı Kristin Beck, aldığı yeni bir kararla yeniden ABD kamuoyunun gündemine geldi. Değişim döneminde küresel sapkınlık lobisi LGBT'lilerin kendisinden faydalandığını söyleyen Beck, şimdi tekrar erkek kimliğine dönmek ve önceki adı Chris Beck'i kullanmak istiyor.
HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASI
Beck, hormon tedavileri ve cinsiyet değişimi öncesinde geçirdiği yalnızca 1 saatlik muayenenin ardından yaşadıklarını 'hayatının en büyük hatası' olarak niteliyor.
2013'TE AMELİYAT YAPTI
Chris Beck, 2013 yılında Anderson Cooper ile yaptığı röportaj sonrasında ülke çapında tanındı. Kadına dönüşmek için yüz ameliyatı oldu ancak tam olarak kadın bedenine geçiş yapmadı.
50'DEN FAZLA MADALYA KAZANDI
Beck, ABD donanmasının en seçkin birliği olan Team 6 de dahil olmak üzere 20 yıl askeriyede hizmet etti. 13 kez görevlerde bulundu ve 50'den fazla madalya ve ödül kazandı. Ancak şimdi Beck, kendisi gibi cinsiyet değiştirme düşüncesi olan gençler için farkındalık oluşturmaya çalışıyor.
Katıldığı bir podcast programında konuşan Beck "Söylediğim hiçbir şeye inanmayın. Son 10 yılda yaşadıklarım hayatımı mahvetti. Hayatımı mahvettim. Kurban değilim. Bunu yardım alarak kendime ben yaptım. Tüm sorumluluğu alıyorum. Şimdi burada olmamın nedeni bu. Bunu düzeltmeye çalışıyorum" dedi.