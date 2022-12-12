ABD'li asker küresel sapkınlık projesinin kurbanı oldu LGBT'ye savaş açtı: "Hayatımın en büyük hatası"

KÜRESEL SAPKINLIK PROJESİ LGBT'YE PUTİN TOKADI! PROPAGANDASINI YASAKLAYAN YASAYI ONAYLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı yasayla ülkede küresel sapkınlık projesi LGBT propagandası yasaklandı. Buna göre, geleneksel olmayan cinsel ilişki ve pedofilinin kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılması yasa dışı olarak değerlendirilebilecek.

Aynı mecralarda gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alındı.

Çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan mekanizmanın hayata geçirilmesini de öngören yasayla, hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun izleme yapmasına olanak sağlanacak.