AB'nin krili yüzü! Gizli göçmen hapishaneleri ifşa oldu

Avrupa yine karanlık yüzüyle sahnede!
Her fırsattan insan haklarından dem vuran ve terör örgütlerine kucak açan Batı ülkelerinin göçmenlere uyguladığı zulüm bir kez daha deşifre oldu.
Uluslararası yayın kuruluşlarının ortak araştırması, Avrupa Birliği'nin (AB) gizli göçmen hapishanelerini ifşa etti.
Haberin kaynağı ARD, Spiegel, Lighthouse Reports, Sky News, Le Monde, Domani, SRF ve RFE/RL Bulgaria kuruluşları oldu. Yapılan araştırmaya göre bu hapishanelerden biri Bulgaristan'da sınır karakolunun arazisinde bulunuyor.
GÜNLERCE AÇ TUTULUP TÜRKİYE'YE DÖNMEYE ZORLANDILAR
Habere göre, demir parmaklıklarla çevrili derme çatma bir baraka görünümündeki yapı gizli kameralarla görüntülendi. Kayıtlarda sığınmacıların çöpler içinde yere yatırılmış vaziyette tutulduklarının, ardından otomobillerle başka bir yere götürüldüklerinin görüldüğü belirtildi. Barakalarda günlerce yemek ve su verilmeden tutulan göçmenlerin, daha sonra polis tarafından Türkiye'ye dönmeye zorlandıkları kaydedildi.
BİRBİRLERİNİ SUÇLUYORLAR
Yayın kuruluşları, Bulgaristan'ın yanı sıra Macaristan'da da benzer uygulamaları ortaya koydu. Eldeki görüntülerde sığınmacıların Macar sınır polisince coplarla gemi konteynerlerine zorla sokulduğunun görüldüğü belirtildi.
Sığınmacılar ifadelerinde, kendilerine yiyecek ve su verilmeden saatlerce bu konteynerlerde bekletildiklerini, ardından otobüslerle sınıra götürülerek Sırbistan'a geri dönmeye zorlandıklarını anlattı.