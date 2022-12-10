AB'nin krili yüzü! Gizli göçmen hapishaneleri ifşa oldu

Haberin kaynağı ARD, Spiegel, Lighthouse Reports, Sky News, Le Monde, Domani, SRF ve RFE/RL Bulgaria kuruluşları oldu. Yapılan araştırmaya göre bu hapishanelerden biri Bulgaristan'da sınır karakolunun arazisinde bulunuyor.

GÜNLERCE AÇ TUTULUP TÜRKİYE'YE DÖNMEYE ZORLANDILAR

Habere göre, demir parmaklıklarla çevrili derme çatma bir baraka görünümündeki yapı gizli kameralarla görüntülendi. Kayıtlarda sığınmacıların çöpler içinde yere yatırılmış vaziyette tutulduklarının, ardından otomobillerle başka bir yere götürüldüklerinin görüldüğü belirtildi. Barakalarda günlerce yemek ve su verilmeden tutulan göçmenlerin, daha sonra polis tarafından Türkiye'ye dönmeye zorlandıkları kaydedildi.