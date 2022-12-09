Almanya'da darbe girişimine kalkışan grup 8 ay takip edilmiş

Almanya'da darbe hazırlığında olan guruba, 3 bin güvenlik personelinin katılımı ile geniş çaplı bir baskın yapıldı. Operasyon kapsamında yaklaşık 50 kişi gözaltına alınırken, 24 kişi tutuklandı. Darbenin lideri "Prens" lakaplı Reuss Hanedanı'nın varisi 13. Heinrich çıktı. Darbe planının 13. Heinrich'in av köşkü olarak kullandığı Waidmannsheil Malikanesi'nde yapıldığı anlaşıldı. Tespitlere göre darbe girişimcileri; Bad Lobenstein kasabasında golf kulübü olarak da kullanılan bu malikanede her hafta Cuma günleri toplandı. 21 kişilik "Akıl Takımı" darbenin her detayını planladı. Alınan karara göre; 22 Aralık'ta elektrik kesintilerine yol açacak saldırılarla iç savaşı andıran koşulların oluşmasını sağlayacaklardı. Ardından Almanya'da yönetimi ele alacaklardı.
AV KÖŞKÜ PLAN YERİ
Alman istihbaratı, geçtiğimiz Nisan ayında emekli asker Peter Wörner'in evinde cephane, silahlar, dergiler, el bombası yakaladı. Serbest bırakılan Wörner, istihbarat tarafından takibe alındı. Ancak Wörner'in Prens Heinrich'le av köşkünde sık sık buluştuğu anlaşıldı. Detaylı araştırmayı sürdüren güvenlik güçleri, Wörner'in askeri bir konsey oluşturduğunu tespit edince düğmeye bastı.
NOTLAR
Darbeye Bundeswehr'de görev yapan 200'ün üzerinde komutan destek verdi.
Malikanedeki toplantılarda D. Alman ordusunda da görev yapmış askerler de vardı.
Alternatıf Partisi'nin (AfD) eski milletvekilli ve savcı Birgit Malsack- Winkemann da gözaltına alındı.