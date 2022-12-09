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    Almanya'da darbe girişimine kalkışan grup 8 ay takip edilmiş

    Almanya’da darbe girişimcileri, polisin Peter Wörner adlı eski bir askeri adım adım takip etmesi sonucu ele geçirildi. Almanya’da darbeye kalkışan grup, 8 ay takip edilmiş.

    ’Peter’ oldular!

    Almanya'da darbe hazırlığında olan guruba, 3 bin güvenlik personelinin katılımı ile geniş çaplı bir baskın yapıldı. Operasyon kapsamında yaklaşık 50 kişi gözaltına alınırken, 24 kişi tutuklandı. Darbenin lideri "Prens" lakaplı Reuss Hanedanı'nın varisi 13. Heinrich çıktı. Darbe planının 13. Heinrich'in av köşkü olarak kullandığı Waidmannsheil Malikanesi'nde yapıldığı anlaşıldı. Tespitlere göre darbe girişimcileri; Bad Lobenstein kasabasında golf kulübü olarak da kullanılan bu malikanede her hafta Cuma günleri toplandı. 21 kişilik "Akıl Takımı" darbenin her detayını planladı. Alınan karara göre; 22 Aralık'ta elektrik kesintilerine yol açacak saldırılarla iç savaşı andıran koşulların oluşmasını sağlayacaklardı. Ardından Almanya'da yönetimi ele alacaklardı.



    AV KÖŞKÜ PLAN YERİ
    Alman istihbaratı, geçtiğimiz Nisan ayında emekli asker Peter Wörner'in evinde cephane, silahlar, dergiler, el bombası yakaladı. Serbest bırakılan Wörner, istihbarat tarafından takibe alındı. Ancak Wörner'in Prens Heinrich'le av köşkünde sık sık buluştuğu anlaşıldı. Detaylı araştırmayı sürdüren güvenlik güçleri, Wörner'in askeri bir konsey oluşturduğunu tespit edince düğmeye bastı.



    NOTLAR
    Darbeye Bundeswehr'de görev yapan 200'ün üzerinde komutan destek verdi.
    Malikanedeki toplantılarda D. Alman ordusunda da görev yapmış askerler de vardı.
    Alternatıf Partisi'nin (AfD) eski milletvekilli ve savcı Birgit Malsack- Winkemann da gözaltına alındı.



        İŞTE DARBECİLER
        DEVLET BAŞKANI         PRENS 13. HEINRICH

        ADALET BAŞKANI
        BIRGIT MALSACKWINKEMANN

        SAVUNMA BAŞKANI
        RÜDIGER VON PESCOTORE

        İÇİŞLERİ BAŞKANI
        MICHAEL FRITSCH

        SAĞLIK BAKANI
        DR. MELANIE RITTER

        DIŞİŞLERI BAKANI
        AVUKAT TIM PAUL GORGASS

        KONSEY ÜYELERİ
        MAXIMILLAN EDER
        FRANK H.
        THOMAS M
        WOLFRAM S
        MARCO V. H.

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        Haberler Dünya Almanya'da darbe girişimine kalkışan grup 8 ay takip edilmiş
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