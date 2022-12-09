Almanya'da darbe girişimine kalkışan grup 8 ay takip edilmiş

Almanya'da darbe hazırlığında olan guruba, 3 bin güvenlik personelinin katılımı ile geniş çaplı bir baskın yapıldı. Operasyon kapsamında yaklaşık 50 kişi gözaltına alınırken, 24 kişi tutuklandı. Darbenin lideri "Prens" lakaplı Reuss Hanedanı'nın varisi 13. Heinrich çıktı. Darbe planının 13. Heinrich'in av köşkü olarak kullandığı Waidmannsheil Malikanesi'nde yapıldığı anlaşıldı. Tespitlere göre darbe girişimcileri; Bad Lobenstein kasabasında golf kulübü olarak da kullanılan bu malikanede her hafta Cuma günleri toplandı. 21 kişilik "Akıl Takımı" darbenin her detayını planladı. Alınan karara göre; 22 Aralık'ta elektrik kesintilerine yol açacak saldırılarla iç savaşı andıran koşulların oluşmasını sağlayacaklardı. Ardından Almanya'da yönetimi ele alacaklardı.