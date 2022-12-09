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    • Dünya
    • 09.12.2022 19:51
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    • 09.12.2022 20:18
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    ABD'den flaş İran açıklaması: "Rusya ile ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüştü"

    Son dakika haberi! Beyaz Saray, Rusya'nın İran'a daha önce görülmediği kadar askeri destek sağladığını, iki ülkenin ilişkilerin "tam teşekküllü bir savunma ortaklığına" dönüştüğünü açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın, Putin'in yeni bir mahkum takası ihtimalinin bulunup bulunmadığına yönelik soruyu yanıtlayarak, "Her şey mümkün. Gelecekte de bu çalışmalara devam etmeyi reddetmiyoruz." sözleri sonrası gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ABD’den flaş İran açıklaması!

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın İran'a daha önce görülmediği kadar askeri ve teknik destek sağladığını, iki ülkenin ilişkilerinin "tam teşekküllü bir savunma ortaklığına" dönüştüğünü söyledi. Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine ABD'nin dış politikasındaki son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere İHA desteği sağladığını belirten Kirby, "Bunun karşılığında Rusya'da İran'a daha önce görülmeyen derecede askeri ve teknik destek sağlıyor. İki ülkenin ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor. Bu durum sadece Ukrayna'ya değil, İran'ın bölgedeki komşularına da tehdit teşkil ediyor. Bu bilgiyi Orta Doğu'daki ve dünyadaki ortaklarımızla paylaştık." dedi.

    Kirby, İran'ın Rusya'nın askeri anlamda "bir numaralı destekçisi" olduğunu kaydederek, ağustos ayından bu yana İran'ın Ukrayna'ya yüzlerce İHA verdiğini vurguladı.

    "Ukrayna'da insanlar, İran'ın eylemleri nedeniyle ölüyor." ifadesini kullanan Kirby, İran'ın desteğini gelecek aylarda da arttıracağını ve Rusya'ya yüzlerce balistik füze satmayı düşündüğünü aktardı.

    "MOSKOVA, TAHRAN'A HELİKOPTER VE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GİBİ EKİPMAN DESTEĞİ VERİYOR OLABİLİR"
    Kirby, "Moskova ve Tahran'ın Rusya'da silahlı İHA üretmek için ortak bir üretim bandı kurmayı düşündüğüne ilişkin haberleri de gördük. İran'ı yolundan dönmeye ve bu adımları atmamaya davet ediyoruz." dedi.

    Rusya'nın da İran ile silah geliştirme gibi alanlarda işbirliği arayışında olduğunu dile getiren Kirby, "Rusya'nın İran'a gelişmiş askeri malzemeler verme niyeti olduğundan endişe duyuyoruz. Moskova, Tahran'a helikopter ve hava savunma sistemi gibi ekipman desteği veriyor olabilir." ifadesini kullandı.

    Kirby, bölgedeki güvenliğin sağlanması ve iki ülkenin bu eylemlerinden vazgeçmesini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın, Putin'in yeni bir mahkum takası ihtimalinin bulunup bulunmadığına yönelik soruyu yanıtlayarak, "Her şey mümkün. Gelecekte de bu çalışmalara devam etmeyi reddetmiyoruz." sözleri sonrası gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

        GÖRÜŞMEYİ ABD TALEP ETTİ
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da yapılan ABD-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, "Görüşmeyi ABD Başkanı Biden teklif etti ve temaslar devam edecek. Başka takasların olması da mümkün." dedi.

        RUS PETROLÜNE TAVAN FİYAT
        AB, G7 ülkeleri, Avustralya ve Norveç'in Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasına yanıt veren Putin, söz konusu uygulamayı yürürlüğe koyanlara petrol satmayacaklarını ve petrol üretimini kısma seçeneğini düşünebileceklerini söyledi.

        Rusya'nın tavan fiyat uygulanması sonrası herhangi bir kaybı olmayacağının altını çizen Putin, bu uygulamaya cevaben atılacak somut adımların birkaç gün içinde ilgili kararnamede kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

        Tavan fiyat uygulamasının sadece Rusya'yı değil tüm üreticileri ilgilendirdiğine dikkat çeken Putin, "Neden mi? Çünkü eğer birileri tüketicinin fiyatı belirlemesini kabul ederse, o zaman bu, sektörün çökmesine neden olur, zira tüketici her zaman fiyatın daha düşük olmasında ısrar eder." diye konuştu.

        Ukrayna savaşıyla ilgili de açıklama yapan Putin, "Meselenin (Ukrayna) çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

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