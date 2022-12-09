ABD'den flaş İran açıklaması: "Rusya ile ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüştü"

İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere İHA desteği sağladığını belirten Kirby, "Bunun karşılığında Rusya'da İran'a daha önce görülmeyen derecede askeri ve teknik destek sağlıyor. İki ülkenin ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor. Bu durum sadece Ukrayna'ya değil, İran'ın bölgedeki komşularına da tehdit teşkil ediyor. Bu bilgiyi Orta Doğu'daki ve dünyadaki ortaklarımızla paylaştık." dedi.

Kirby, İran'ın Rusya'nın askeri anlamda "bir numaralı destekçisi" olduğunu kaydederek, ağustos ayından bu yana İran'ın Ukrayna'ya yüzlerce İHA verdiğini vurguladı.

"Ukrayna'da insanlar, İran'ın eylemleri nedeniyle ölüyor." ifadesini kullanan Kirby, İran'ın desteğini gelecek aylarda da arttıracağını ve Rusya'ya yüzlerce balistik füze satmayı düşündüğünü aktardı.