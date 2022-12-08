İngiltere yangın yeri! Grev dalgasına katılan katılana: Hükümet çözümü askeri personelde buldu

GAZETECİLER DE GREV DALGASINA KATILDI

İngiltere'de "Reach plc" adlı medya grubuna bağlı yayınlarda çalışan gazeteciler de ağustosta maaş artışındaki anlaşmazlık nedeniyle grev dalgasına katıldı.

İngiltere ve İrlanda'da, bünyesinde hem basılı hem de çevrim içi 130'dan fazla dergi ve gazeteyi bulunduran "Reach plc" adlı medya grubunda çalışan 1000'den fazla gazeteci ağustosta greve gitti.

İş bırakma kararı, gazetecilerin bağlı bulunduğu Ulusal Gazeteciler Sendikasının (NUJ) yüzde 3 veya 750 sterlin maaş zammı teklifini reddetmesinin ardından geldi.

Çalışanlar, bünyesinde "Daily Star", "Daily Mirror" ve "Daily Express" gibi çok sayıda gazete ve dergiyi bulunduran medya grubundan adil ücret artışı talebinde bulundu. Sendika ile şirket arasında daha önce grevin ertelenmesine yönelik görüşmeler yapılmış ancak uzlaşı sağlanamamıştı.

Öte yandan İngiltere ve Galler'de adli yardım ücretlerindeki artış teklifini yetersiz buldukları gerekçesiyle temmuz ve ağustosta iş bırakan ceza avukatları, eylülde bu kez süresiz greve gitti.

Ceza Avukatları Barosu (CBA), hükümetin, avukat tutamayacak durumda olan sanıkları temsil etmeleri için ceza avukatlarına ödenen adli yardım ücretlerinde önerdiği eylül ayı itibarıyla yüzde 15'lik artış teklifini reddetti. CBA, avukatların ücretlerinde yüzde 25'lik artış yapılması talebinde bulunuyor.