İngiltere yangın yeri! Grev dalgasına katılan katılana: Hükümet çözümü askeri personelde buldu

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle enerji krizinden olumsuz etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İngiltere'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor.
ENFLASYON 41 YILIN EN YÜKSEĞİNDE
Enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyesinde olduğu İngiltere'de, enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle son aylarda grev kararı alan sektörlere her geçen gün yenisi ekleniyor.
Ülkede artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında maaşların eridiğini savunan ve bu nedenle yıllık bazda yüzde 11'i geçen enflasyon altında teklif edilen maaş zamlarını kabul etmeyen çok sayıda sendika, art arda grev kararı alıyor.
GREV DALGASINA KATILAN KATILANA
İş bırakma eylemine katılanlar arasında öğretmenler, otobüs şoförleri, liman işçileri, gazeteciler, kamu personelleri, ceza avukatları, demir yolu, havalimanı, üniversite, havacılık ve posta servisi çalışanları başta olmak üzere, çok çeşitli meslek grupları yer alıyor.
Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi, başkent Londra'nın yanı sıra ülke genelinde sıklıkla gösteri ve yürüyüşler düzenliyor.
GREVE KARŞI YENİ YASA HAZIRLIĞI
Hükümet ise her geçen gün büyüyen grev dalgasıyla başa çıkmanın yollarını arıyor. Bu bağlamda hükümetin greve gitmekte ısrar eden işçi sendikalarına "sert karşılık" verebileceği uyarısında bulunan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, grev dalgasına karşı yeni yasalar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI VE ÖĞRETMENLER GREVE GİTTİ
İngiltere'de 70 binden fazla üniversite çalışanı maaş, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 24, 25 ve 30 Kasım'da üç günlük greve gitti.
Ülke genelinde 150 üniversitede on binlerce öğretim üyesi, araştırmacı, kütüphane görevlisi ve diğer personelin başlattığı greve, Ulusal Öğrenci Birliği de destek verdi.
Üniversite çalışanları, grevin son gününde başkent Londra'da büyük çaplı bir yürüyüş düzenledi. Çok sayıda sendika, sivil toplum kuruluşu ve derneğin yanı sıra öğrenciler de yürüyüşe destek verdi.
1980'DEN BERİ İLK GREV
Söz konusu greve, maaş anlaşmazlığı nedeniyle İskoçya'daki öğretmenler de katıldı. İskoçya'nın 1980'lerden bu yana ulusal çapta okullara yönelik ilk grevi, hemen hemen her ilk ve ortaokulun yanı sıra birçok anaokulundaki öğrenciyi etkiledi.
Öğretmenleri temsil eden sendikalar, yüzde 5 maaş zammı teklifini "aşağılayıcı" olduğu gerekçesiyle reddediyor.
İskoç Orta Öğretim Öğretmenleri Derneği (SSTA), Ulusal Okul Müdürleri ve Kadın Öğretmenler Birliğine (NASUWT) üye öğretmenler, anlaşma sağlanamaması halinde 10 ve 11 Ocak'ta da greve gidecek.