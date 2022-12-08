Başkan Erdoğan'ın Doğu Akdeniz önerisine Fransa'dan flaş yanıt: Olumlu bakıyoruz





Kaynaklar, Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme zorladığı Holodomor trajedisinin Ukrayna halkının hafızasında olduğunu ve halkın bunun sorumlusu olarak Rusya'yı gördüğünü de işaret ederek, Rusya-Ukrayna savaşında ortada bir uluslararası hukuk sorunu olduğu için Ukrayna'yı desteklediğini vurguladı.Fransa'ya göre, Rusya'ya Avrupa sınırlarını zorlayacak şekilde geçit verilmesi halinde bütün dünyanın mimarisi yıkılabilir.Kaynaklar, Fransa'nın hedefinin Rusya'da rejimi değiştirmek değil, Rusya'yı uluslararası hukuka uyarak Ukrayna topraklarından çıkmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.Rusya-Ukrayna savaşından çıkış yolunu öngörmenin çok zor olduğunu dile getiren kaynaklar, savaş nasıl biterse bitsin bölgede güvenliğin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Fransa'nın 13 Aralık'ta düzenleyeceği Ukrayna halkıyla dayanışma konulu konferansa Rusya'nın davet edilmediği bilgisini paylaşan kaynaklar, bu toplantıya Türkiye'nin katılım göstermesinin önemli olacağını ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN