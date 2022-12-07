Hükümeti devirmekle suçladığı Kongre'yi fesheden Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı

Peru'da Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurulması kararı alan Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı.
9 AY İÇİNDE YENİ ANAYASA HAZIRLANACAKTI
Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hükümeti devirmeye çalışmakla suçladığı Kongre'nin feshedildiğini ve acil durum hükümetinin kurulduğunu duyurdu.
Pedro Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içerisinde yeni anayasanın hazırlanacağını söyledi.