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    Almanya'da 14 yaşındaki Ece Sarıgül okula gittiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı! Genç kız kurtarılamazken arkadaşı yoğun bakıma alındı

    Okula gitmek için arkadaşıyla birlikte yola çıkan gurbetçi Ece Sarıgül, göçmen gencin bıçaklı saldırısına uğradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı...

    Son derece üzücü

    Almanya'nın Ulm kenti Illerkirchberg beldesinde Ece Sarıgül (14) önceki gün sabah 07.30'da okula gitmek için arkadaşıyla yola çıktı. Evlerinden birkaç yüz metre uzaklaştığında, karşılarına dikilen bir gençten kaçmaya çalıştı. Eritre'li olduğu öğrenilen mülteci, elindeki bıçağı her iki kıza da sapladı. Ağır yaralanan Sarıgül, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



    ERİTRE'Lİ KATİL
    Yanındaki arkadaşı ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Dehşetin ardından Alman polisi saldırganı yakalamak için operasyonlar yaptı. Saldırganın olay yeri yakınındaki bir sığınmacı yurduna girdiğini saptadı. Buraya yapılan baskında Eritre'den gelen 3 mülteci gözaltına alındı. Bunlardan 27 yaşında olan gencin kızları bıçakladığı anlaşıldı.



    Polis, saldırganın kızları daha önceden tanıyıp tanımadığını araştırmaya başladı. Olayın nedenini bilmediklerini belirten aile büyük bir şok yaşadı.

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    Haberler Dünya Almanya'da 14 yaşındaki Ece Sarıgül okula gittiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı! Genç kız kurtarılamazken arkadaşı yoğun bakıma alındı
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