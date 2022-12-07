Almanya'da 14 yaşındaki Ece Sarıgül okula gittiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı! Genç kız kurtarılamazken arkadaşı yoğun bakıma alındı

Almanya'nın Ulm kenti Illerkirchberg beldesinde Ece Sarıgül (14) önceki gün sabah 07.30'da okula gitmek için arkadaşıyla yola çıktı. Evlerinden birkaç yüz metre uzaklaştığında, karşılarına dikilen bir gençten kaçmaya çalıştı. Eritre'li olduğu öğrenilen mülteci, elindeki bıçağı her iki kıza da sapladı. Ağır yaralanan Sarıgül, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.