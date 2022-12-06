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    • Dünya
    • 06.12.2022 10:41
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    • 06.12.2022 10:52
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    Putin Kırım Köprüsü'nden araçla geçti! Demiryolu için tarih verdi

    Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bomba yüklü kamyonun infilak etmesiyle kısmen çöken Kırım Köprüsü'nün onarılmasının ardından köprüyü ziyaret ederek, üzerinde araç kullandı. Demiryolu hattındaki onarım çalışmalarını da inceleyen Putin, "Onarım çalışmalarının önümüzdeki yaz ortasında tamamlanmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Putin Kırım Köprüsü’nden araçla geçti!

    Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü, 8 Ekim'deki bombalı saldırıda yaşanan kısmi çökmenin ardından onarıldı.

    PUTİN KIRIM KÖPRÜSÜ'NDEN ARAÇLA GEÇTİ! VİDEO İZLE

    Köprüyü ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    "YAZ ORTASINDA TAMAMLANMASINI ÜMİT EDİYORUM"
    Saldırıda büyük hasar gören demiryolu hattındaki onarım çalışmalarını da inceleyen Putin, önümüzdeki yaz tamamlanması beklenen demiryolu hattı yenileme çalışmalarının hızlandırılması talimatını vererek, "Köprünün demiryolu hattında onarım çalışmalarının önümüzdeki yaz ortasında tamamlanmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Putin, daha sonra araç trafiğinin yeniden başladığı köprüde araç kullandı.


        3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
        Rusya'nın 2014 yılında yasadışı şekilde Ukrayna'da ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlamak amacıyla 2018'de açtığı Kırım Köprüsü'ne 8 Ekim'de bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlenmiş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

        Rusya, saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

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