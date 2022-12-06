Putin Kırım Köprüsü'nden araçla geçti! Demiryolu için tarih verdi

Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü, 8 Ekim'deki bombalı saldırıda yaşanan kısmi çökmenin ardından onarıldı.
Köprüyü ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
"YAZ ORTASINDA TAMAMLANMASINI ÜMİT EDİYORUM"
Saldırıda büyük hasar gören demiryolu hattındaki onarım çalışmalarını da inceleyen Putin, önümüzdeki yaz tamamlanması beklenen demiryolu hattı yenileme çalışmalarının hızlandırılması talimatını vererek, "Köprünün demiryolu hattında onarım çalışmalarının önümüzdeki yaz ortasında tamamlanmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.