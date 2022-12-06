Putin Kırım Köprüsü'nden araçla geçti! Demiryolu için tarih verdi



3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rusya'nın 2014 yılında yasadışı şekilde Ukrayna'da ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlamak amacıyla 2018'de açtığı Kırım Köprüsü'ne 8 Ekim'de bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlenmiş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.