Köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, silahlı kadrosu için Münbiç'ten hidrosefali hastası çocuğu kaçırdı

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmed yaptığı açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin Halep'in kuzeyinde Münbiç ilçesindeki 15 yaşındaki T.H'yi kaçırdığını söyledi.

Kaçırılan T.H'nin beyinde sıvı toplanması olarak bilinen hidrosefali hastası olduğunu belirten Ahmed, teröristlerin kaçırdığı T.H'yi silahlı kadrosuna kattığını ifade etti.