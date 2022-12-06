Köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, silahlı kadrosu için Münbiç'ten hidrosefali hastası çocuğu kaçırdı

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmed yaptığı açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin Halep'in kuzeyinde Münbiç ilçesindeki 15 yaşındaki T.H'yi kaçırdığını söyledi.
Kaçırılan T.H'nin beyinde sıvı toplanması olarak bilinen hidrosefali hastası olduğunu belirten Ahmed, teröristlerin kaçırdığı T.H'yi silahlı kadrosuna kattığını ifade etti.
Teröristler, kaçırdıkları çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.
Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.
221 ÇOCUĞU KAÇIRDILAR
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.