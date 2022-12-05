Yunan basınından güldüren manşetler: Alpkuş taklidi Talos Türkiye'yi korkutmuş

Yerel insansız hava aracı programı Archytas ise, geçtiğimiz aylarda resmen tanıtıldı. Bir gözlem drone'u olan Archytas'ın henüz Ege Denizi üstünde uçtuğunu gösteren bir kayıt yok. Yunan medyası, Archytas'ın dikey kalkış ve iniş yapabildiğini yazıyor.

OYUNCAK GİBİ

Türkiye'nin ürettiği insansız hava aracı Alpkuş'a fazlasıyla benzeyen Talos adlı drone'un yol açtığı kafa karışıklığı ise dinmiş değil. To Vima gazetesi, geçen hafta ilk sayfasında 'Türkler ilk Yunan drone'u Talos'la alay ediyor: Oyuncak gibi, nereden almışlar' başlığını attı.

Talos'un Türkiye'de ironik ve alaycı yorumlarla karşılandığını bildiren gazete, medyadaki haberlerin altına yazılan yorumlara da sayfasında yer verdi. Bir kullanıcı, "Anteni beğeniyorum. Eski bir filmden çıkardılar. Yunanlar geri dönüşümde liderimiz" derken, bir başkası "Aliexpress'ten mi aldılar?" diye sordu. Kullanıcılardan bir diğeri ise, "Bu gülünç sözde drone günümü güzelleştirdi. Teşekkürler Yunanlılar" diye yazdı.