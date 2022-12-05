Yunan basınından güldüren manşetler: Alpkuş taklidi Talos Türkiye'yi korkutmuş

Yunan basınında hafta boyunca çıkan haberlerde Türkiye, çoğu zaman olduğu gibi geniş yer kapladı.Bir hafta önce ilk yerli drone'u 'Türkler alay ediyor: Oyuncak gibi, nereden almışlar' başlıklarıyla duyuran Yunan basını, bu kez Talos'u yere göğe sığdıramadı.
BEŞPARMAK ÜZERİNDE GÜÇ GÖSTERİSİ
Yunanistan'da yayımlanan Ethnos gazetesi, Yunan ordusunun Rodos Adası'nda yaptığı tatbikata Türkiye'nin savaş uçaklarıyla yanıt verdiğini bildiriyor. 'Rodos'taki tatbikat için Yunanistan'a Türkiye'nin yanıtı-Türk savaş uçağının Beşparmak Dağları üstünde güç gösterisi' başlığını atan Ethnos, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaştığı videoyu yayımladı.
CNN Yunanistan, 'Türk hava kuvvetlerinin 'alçaktan uçuşu': Yunan silahları güçlü' başlıklı haberinde Türkiye'nin ABD'nin muhtemel silah ambargosu nedeniyle yüzleşeceği çıkmaza çözüm aradığını ileri sürdü.
Her fırsatta Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satılmaması gerektiğini savunan ve Washington'da Yunan lobisiyle can hıraş bir çaba içerisinde olan ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in son açıklamalarını sayfasına taşıyan CNN Yunanistan, New Jersey temsilcisi siyasetçinin Ankara'ya açık bir mesaj verdiğini iddia etti.
Televizyon, Menendez'in Washington'da devam eden F-16 savaşında Türkiye'nin planlarına 'mezar taşı' koyma tehdidinde bulunduğunu belirtti.
REKOR SAYIDA İHLAL UYDURMASI
Yedek parça ve sarf malzemeleri yoksunluğu nedeniyle Türk ordusunun uçaklarını havada tutmakta zorlandığını ileri süren CNN Yunanistan, bir paragraf sonra Türk jetlerinin 2022 yılında rekor sayıda 'hava sahası ihlali'ne imza attığını yazabildi.
CNN Yunanistan, haberine kanıt olarak ise Yunan genelkurmay başkanlığı tarafından paylaşılan verileri gösterdi. Buna göre, 1 Ocak 2022'den 29 Kasım'a kadar Yunan hava sahasında 10 bin 102 ihlal gerçekleşti.