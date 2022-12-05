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    • Dünya
    • 05.12.2022 14:49
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    • 05.12.2022 15:27
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    Yunan basınından güldüren manşetler: Alpkuş taklidi Talos Türkiye'yi korkutmuş

    Türkiye savunma sanayii ürünlerinde başta İHA ve SİHA teknolojisi olmak üzere yeni bir dönemin işaret fişeğini yaktı. Bayraktar SİHA, Suriye, Libya ve Karabağ sahasında kendini kanıtlayarak, dünyanın dört bir yanına Türkiye'nin en güçlü yerli ve milli savunma sanayi ürünü olarak ihraç edildi. Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği provokatif eylemlere misliyle karşılık bulan Yunanistan, içine girdiği çıkmazdan kurtulabilmek adına kendi savunma araçlarını üretme yolunu seçti. Ancak Türkiye üretimi Alpkuş'a fazlasıyla benzeyen Talos drone'u sahaya süren Yunanistan, alay konusu oldu. Durumu kurtarmak adına Talos'u öven haberler yapan Yunan basını adeta kendine güldürdü.

    Yunan basınından güldüren manşetler

    Yunan basınında hafta boyunca çıkan haberlerde Türkiye, çoğu zaman olduğu gibi geniş yer kapladı.Bir hafta önce ilk yerli drone'u 'Türkler alay ediyor: Oyuncak gibi, nereden almışlar' başlıklarıyla duyuran Yunan basını, bu kez Talos'u yere göğe sığdıramadı.

    BEŞPARMAK ÜZERİNDE GÜÇ GÖSTERİSİ
    Yunanistan'da yayımlanan Ethnos gazetesi, Yunan ordusunun Rodos Adası'nda yaptığı tatbikata Türkiye'nin savaş uçaklarıyla yanıt verdiğini bildiriyor. 'Rodos'taki tatbikat için Yunanistan'a Türkiye'nin yanıtı-Türk savaş uçağının Beşparmak Dağları üstünde güç gösterisi' başlığını atan Ethnos, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaştığı videoyu yayımladı.

    CNN Yunanistan, 'Türk hava kuvvetlerinin 'alçaktan uçuşu': Yunan silahları güçlü' başlıklı haberinde Türkiye'nin ABD'nin muhtemel silah ambargosu nedeniyle yüzleşeceği çıkmaza çözüm aradığını ileri sürdü.

    Her fırsatta Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satılmaması gerektiğini savunan ve Washington'da Yunan lobisiyle can hıraş bir çaba içerisinde olan ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in son açıklamalarını sayfasına taşıyan CNN Yunanistan, New Jersey temsilcisi siyasetçinin Ankara'ya açık bir mesaj verdiğini iddia etti.

    Televizyon, Menendez'in Washington'da devam eden F-16 savaşında Türkiye'nin planlarına 'mezar taşı' koyma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

    REKOR SAYIDA İHLAL UYDURMASI
    Yedek parça ve sarf malzemeleri yoksunluğu nedeniyle Türk ordusunun uçaklarını havada tutmakta zorlandığını ileri süren CNN Yunanistan, bir paragraf sonra Türk jetlerinin 2022 yılında rekor sayıda 'hava sahası ihlali'ne imza attığını yazabildi.

    CNN Yunanistan, haberine kanıt olarak ise Yunan genelkurmay başkanlığı tarafından paylaşılan verileri gösterdi. Buna göre, 1 Ocak 2022'den 29 Kasım'a kadar Yunan hava sahasında 10 bin 102 ihlal gerçekleşti.

        Yunanistan, dünyada eşi benzeri olmayan şekilde karasularının 6 mil olarak uygulandığı Ege Denizi'ndeki adaların hava sahasını 12 mil olarak kabul ediyor. Türk hava araçları neredeyse Ege Denizi'nin kıyısına geldiğinde Yunanistan tarafından 'ihlal'le suçlanıyor.

        CNN Yunanistan, söz konusu 10 bin 102'i 'ihlal'in 6 bin 500 kadarının Türk insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildiğini yazdı.

        MALİYETLERİ DÜŞÜRDÜ
        Televizyon, Ege Denizi üstündeki uçuşların yarıdan fazlasının insansız hava araçlarıyla yapılmasının Türkiye'nin savaş uçaklarında yaşadığı sorunların bir belirtisi olduğunu savundu.

        Haberde Ege semalarında görülen Bayraktar TB2, ANKA-S ve Akıncı silahlı insansız hava araçlarının uçuş maliyetlerini düşürdüğü de vurgulandı.

        DOĞU AKDENİZ YUNAN MESELESİDİR!
        Türkiye'nin Rusya'dan S-300 satın aldığı gibi yanlış bilgilerin bulunduğu haberde, Yunanistan'ın Fransa'dan temin ettiği Rafale jetleri ve ABD'nin Yunan F-16'larını Viper modeline yükseltmesiyle Ege Denizi'nde hava üstünlüğünü ele geçirdiği savunuldu.

        Ortaya çıkan tablonun Ankara'da 'baş dönmesine' yol açtığını ileri süren CNN Yunanistan, "Doğu Akdeniz şimdi bir Yunan meselesidir" dedi.

        YUNANİSTAN F-35 İSTİYOR
        ABD'nin 2023'ün ilk aylarında Atina yönetiminin F-35 talebine yanıt vermesinin beklendiğini dile getiren televizyon, Yunanistan'ın 'beşinci nesil' savaş uçaklarına sahip ülkeler kulübüne girmeye hazırlandığını kaydetti. Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programına başvuruda bulunan Yunanistan, 40 jet satın almak istiyor.

        CNN Yunanistan, 2028 yılında ilk F-35'in Yunan ordusuna teslim edilmesiyle Atina'nın aynı anda 4+ ve 5. nesil jetlere sahip olacağının altını çizdi.

        ŞAKA GİBİ HABER: KORKULU RÜYA!
        Etiyopya'dan Dağlık Karabağ'a, Ukrayna'dan Libya'ya her yerde savaşların kaderini değiştiren Türk insansız hava araçları, uzun süredir Yunanistan'ın korkulu rüyası. Türkiye'nin drone teknolojisinde kat ettiği mesafe ve dünya çapında ulaştığı başarının ardından, Yunanistan'da da benzer yatırımlar göze çarpıyor.

        Yunanistan, geçici çözüm olarak İsrail'den ise insansız hava araçları kiralayıp Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na yerleştirdi.

        Yerel insansız hava aracı programı Archytas ise, geçtiğimiz aylarda resmen tanıtıldı. Bir gözlem drone'u olan Archytas'ın henüz Ege Denizi üstünde uçtuğunu gösteren bir kayıt yok. Yunan medyası, Archytas'ın dikey kalkış ve iniş yapabildiğini yazıyor.

        OYUNCAK GİBİ
        Türkiye'nin ürettiği insansız hava aracı Alpkuş'a fazlasıyla benzeyen Talos adlı drone'un yol açtığı kafa karışıklığı ise dinmiş değil. To Vima gazetesi, geçen hafta ilk sayfasında 'Türkler ilk Yunan drone'u Talos'la alay ediyor: Oyuncak gibi, nereden almışlar' başlığını attı.

        Talos'un Türkiye'de ironik ve alaycı yorumlarla karşılandığını bildiren gazete, medyadaki haberlerin altına yazılan yorumlara da sayfasında yer verdi. Bir kullanıcı, "Anteni beğeniyorum. Eski bir filmden çıkardılar. Yunanlar geri dönüşümde liderimiz" derken, bir başkası "Aliexpress'ten mi aldılar?" diye sordu. Kullanıcılardan bir diğeri ise, "Bu gülünç sözde drone günümü güzelleştirdi. Teşekkürler Yunanlılar" diye yazdı.

        Yunan medyasındaki haberlere göre, Talos adlı drone'un 4,4 metre uzunluğunda olduğunu ve saatte 180 kilometre hıza ulaşabildiğini bildiriyor. 500 kilometre menzile sahip Talos, 200 kilograma kadar silah taşıyabiliyor.

        TÜRKLERİ KORKUTAN TALOS
        Yunan televizyonu Skai ise, bugün şaşırtıcı bir haber yayımladı. 'Talos: Bu Türkleri korkutan Yunan insansız hava aracı' başlığıyla sunulan haber, drone'un yedi yıl önce, 2015 yılında üretildiğini belirtiyor.

        Skai yayınına bağlanan firma yetkilileri Talos'un Hollanda menşeili Pegasus'tan sonraki ilk insansız hava aracı olduğunu savunup, "Bayraktar TB2 o zaman üretildi mi, bilmiyorum" dedi.

            Firma temsilcileri, "Türklerin yazdıklarını severek okuyoruz. Suvlaki (çöp şiş) veya baklavayı mı engelledik bilmiyoruz ama drone hakkında sanmıyorum" deyip, Avrupa'da bile ilk silahlı insansız hava aracının Yunanistan tarafından uçurulduğunu öne sürdü.

            Bu ay içinde Talos'un ilk füze testini gerçekleştireceğini söyleyen firma yetkilileri, kısa sürede ihracata başlayacaklarını da ekledi.

            GÖKYÜZÜNE TÜRK İMZASI: BAYRAKTAR!
            Skai televizyonunun izleyicilerine aktarmadığı Bayraktar TB2 detayları şu şekilde:
            - Bayraktar TB2, ilk uçuş testini 2014 yazında gerçekleştirdi ve aynı yıl Türk ordusunun envanterine girdi.
            - 500 bin saattir göklerde uçan Bayraktar TB2, şimdiye kadar Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Okyanusya'ya dört kıtaya ihraç edildi.
            - Kısa süre içerisinde Güney Amerika'ya da ihraç edilmesi bekleniyor.
            - Türkiye 25 ülkeye Bayraktar TB2 sattı, bu sayının kısa sürede 50'yi bulması bekleniyor.
            - Uluslararası medya, Bayraktar TB2'yi 'SİHA'ların yıldızı' olarak tanımlıyor.
            - Ege Denizi'nde Türk insansız hava araçlarını endişeyle izleyen Yunanistan, ABD'den uzun menzilli bir SİHA olan MQ-9 Reaper almak istiyor. - Basındaki haberlere göre, Washington Atina'ya haftalar içinde söz konusu MQ-9 Reaper'ları teklif edecek.

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            Haberler Dünya Yunan basınından güldüren manşetler: Alpkuş taklidi Talos Türkiye'yi korkutmuş
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