Yunan basınından güldüren manşetler: Alpkuş taklidi Talos Türkiye'yi korkutmuş

CNN Yunanistan, 'Türk hava kuvvetlerinin 'alçaktan uçuşu': Yunan silahları güçlü' başlıklı haberinde Türkiye'nin ABD'nin muhtemel silah ambargosu nedeniyle yüzleşeceği çıkmaza çözüm aradığını ileri sürdü.

Her fırsatta Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satılmaması gerektiğini savunan ve Washington'da Yunan lobisiyle can hıraş bir çaba içerisinde olan ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in son açıklamalarını sayfasına taşıyan CNN Yunanistan, New Jersey temsilcisi siyasetçinin Ankara'ya açık bir mesaj verdiğini iddia etti.