Küresel sapkınlık projesi LGBT'ye Putin tokadı! Propagandasını yasaklayan yasayı onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı yasayla ülkede küresel sapkınlık projesi LGBT propagandası yasaklandı. Buna göre, geleneksel olmayan cinsel ilişki ve pedofilinin kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılması yasa dışı olarak değerlendirilebilecek.
Aynı mecralarda gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alındı.
Çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan mekanizmanın hayata geçirilmesini de öngören yasayla, hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun izleme yapmasına olanak sağlanacak.
CEZALAR 10 MİLYON RUBLEYE KADAR ÇIKIYOR
LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan ülkedeki gerçek ve tüzel kişiler ile yabancılar ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezaların getirildiği yasayla öngörülen para cezaları 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.
ABD'NİN KÜRESEL SAPKINLIK PROJESİ LGBT'Yİ MEŞRULAŞTIRMA GİRİŞİMİ!
ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olarak tarihe geçen, Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, Temmuz ayında gençlerle ilgili tartışma çıkaracak sözlere imza atmıştı. Levine, ABD'deki trans gençleri savunmasız olduğunu ve okulların yanı sıra içinde bulundukları topluluklarda ciddi taciz ve zorbalığa maruz kaldıklarını öne sürmüştü.