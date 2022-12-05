Küresel sapkınlık projesi LGBT'ye Putin tokadı! Propagandasını yasaklayan yasayı onayladı





CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATINI SAVUNDU

Söz konusu kesimle ilgili yaptığı açıklamada Levine, "Daha fazla zihinsel sağlık sorunları var. Ancak transseksüel veya cinsiyet çeşitliliğinin doğasında gençleri depresyon ya da kaygıya yatkın hale getirecek hiçbir şey yok. Buna neden olan, taciz ve zorbalık." dedi.

Açıklamasında, cinsiyet değiştirme ameliyatını savunan Levine, "Bu gençleri, eyaletlerinde cinsiyet onaylama tedavisi alma yeteneklerini sınırlamamak için desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.