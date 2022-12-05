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    • Dünya
    • 05.12.2022 17:18
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    • 05.12.2022 17:31
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    Küresel sapkınlık projesi LGBT'ye Putin tokadı! Propagandasını yasaklayan yasayı onayladı

    Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel olmayan cinsel ilişki, pedofili ve cinsiyet değiştirme isteğine neden olabilecek küresel sapkınlık projesi LGBT'nin enformasyon propagandasını yasaklayan yasayı onayladı. Yasayla öngörülen para cezaları 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Küresel sapkınlığa lobisine Putin tokadı!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı yasayla ülkede küresel sapkınlık projesi LGBT propagandası yasaklandı. Buna göre, geleneksel olmayan cinsel ilişki ve pedofilinin kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılması yasa dışı olarak değerlendirilebilecek.

    Aynı mecralarda gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alındı.

    Çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan mekanizmanın hayata geçirilmesini de öngören yasayla, hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun izleme yapmasına olanak sağlanacak.

    CEZALAR 10 MİLYON RUBLEYE KADAR ÇIKIYOR
    LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan ülkedeki gerçek ve tüzel kişiler ile yabancılar ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezaların getirildiği yasayla öngörülen para cezaları 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.

    ABD'NİN KÜRESEL SAPKINLIK PROJESİ LGBT'Yİ MEŞRULAŞTIRMA GİRİŞİMİ!
    ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olarak tarihe geçen, Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, Temmuz ayında gençlerle ilgili tartışma çıkaracak sözlere imza atmıştı. Levine, ABD'deki trans gençleri savunmasız olduğunu ve okulların yanı sıra içinde bulundukları topluluklarda ciddi taciz ve zorbalığa maruz kaldıklarını öne sürmüştü.



        CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATINI SAVUNDU
        Söz konusu kesimle ilgili yaptığı açıklamada Levine, "Daha fazla zihinsel sağlık sorunları var. Ancak transseksüel veya cinsiyet çeşitliliğinin doğasında gençleri depresyon ya da kaygıya yatkın hale getirecek hiçbir şey yok. Buna neden olan, taciz ve zorbalık." dedi.

        Açıklamasında, cinsiyet değiştirme ameliyatını savunan Levine, "Bu gençleri, eyaletlerinde cinsiyet onaylama tedavisi alma yeteneklerini sınırlamamak için desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.



        TEPKİLERLE KARŞILAŞTI: "ÇOCUK İSTİSMARI"
        ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olan Levine, yaptığı açıklamanın ardından, sosyal medyada tepkilerle karşılaştı. Newsweek Editörü Josh Hammer, "Ciddiyetsiz yönetim biçimi." diye yazdı.

        Radyo talk-show sunucusu Mark Davis, "Tanrı bize yardım etsin. Rachel Levine ile trans statüsü hakkında kişisel bir tartışmaya girmem. Yetişkinlerin kendi hayatlarıyla ne yapmak istedikleri beni ilgilendirmez. Ancak bu, çocuk istismarının dizginsiz savunuculuğudur." ifadelerini kullandı.

        Telgraf yazarı Nile Gardiner ise "Bu korkunç. Biden'ın başkanlığı, Amerika'yı mahvediyor." notunu düştü.



        İLK TRANS ORAMİRAL!
        Biden hükümetinin sapkın söylemleri ile ön plana çıkan yetkilisi olan Levine aynı zamanda ABD'nin ilk açık trans oramirali olarak da tarihe geçti.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Rachel Levine, "ABD Halk Sağlığı Hizmeti Muvazzaf Birliği'nin ilk kadın amirali ve 8 üniformalı hizmetin ilk açık trans oramirali olarak hizmet etmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



            "LGBTQ+ BİREYLERİ AÇTIĞI YOLDAN İLERLİYORUM"
            Trans Amiral Levine, "Bu çok önemli bir fırsat. Yapabileceğim etki ve temsil ettiği şeyin tarihi doğası sebebiyle bu rolü üstlenmek bir onur. Benden önceki hem bilinen hem de bilinmeyen LGBTQ+ bireylerin açtığı yoldan ilerliyorum. Çeşitlilik bizi daha güçlü kılıyor" dedi.



            2011'DE CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞ
            Pensilvanya eyaletinin eski sağlık bakanı olan Levin, 2011'de cinsiyet değiştirmişti.




            'ABD'NİN EN ÇEŞİTLİ KABİNESİ' SÖYLEMİ İLE SAPKINLIĞI NORMALLEŞTİRME GİRİŞİMİ
            Joe Biden, yönetiminin ABD tarihinin en çeşitlisi olacağı sözünü vermişti.

            ABD Başkanı, "Size söz veriyorum, herkesi (Asya-Amerikalı, Afro-Amerikalı, Latin, LGBTQ) temsil eden en çeşitli kabineyi göreceksiniz" demişti.
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            Haberler Dünya Küresel sapkınlık projesi LGBT'ye Putin tokadı! Propagandasını yasaklayan yasayı onayladı
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