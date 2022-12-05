Joe Biden-Hunter Biden sansürünü ifşa etti "ölüm riskim" var dedi! Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'tan şok sözler: Suikast...

Etkinlikte dinleyicilere açık havada araba geçit töreni yapmayacağını belirten Musk, "Birini öldürmek o kadar zor değil. O yüzden umarız bu olmaz" ifadeleriyle suikast riski altında olabileceğini duyurdu.

Kendisini "ifade özgürlüğü mutlakiyetçisi" olarak ilan eden Elon Musk, "Günün sonunda, sadece ezilmediğimiz bir geleceğe sahip olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Musk, Twitter'da özgür bir ortam olduğunu kastederek, "Konuşmamız bastırılmıyor ve söylemek istediklerimizi misilleme korkusu olmadan söyleyebiliyoruz. Başka birine gerçekten zarar vermediğin sürece, istediğini söylemene izin verilmeli" cümlelerine yer verdi.

Elon Musk ayrıca Twitter'ı satın almasının ardından Covid-19 yanlış bilgilendirme politikasına da son verdi. Toplu işten çıkarmaların yanı sıra güven ve güvenlik ekiplerini de dağıttı.