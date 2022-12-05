Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.12.2022 12:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.12.2022 13:27
    ABONE OL

    Joe Biden-Hunter Biden sansürünü ifşa etti "ölüm riskim" var dedi! Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'tan şok sözler: Suikast...

    Dünyanın en zengin insanlarından olan ve Twitter'ı satın alarak sosyal medya patronu unvanını da kazanan Elon Musk, 2020'de yapılan ABD başkanlık seçimleri öncesinde Twitter'da Joe Biden-Hunter Biden haberlerine uygulanan sansürü ifşa etmesinin ardından "ölüm tehlikesi" altında olduğunu söyledi. Musk, suikast riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederken, "Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma riskim oldukça önemli" dedi.

    takvim.com.tr
    Biden ifşası Elon Musk’ın sonu mu oluyor?

    Geçtiğimiz haftalarda 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın alan Elon Musk, sosyal medya devinin "sansür" uygulamasını ifşa etmişti. Musk, şirketin eski yönetiminin ABD'de 2020 yılında düzenlenen başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine oğlu Hunter Biden ile ilgili çıkan haberlerin sansürlendiğine yönelik belgeleri ortaya koydu. Seçim sürecinde Hunter Biden'ın, ölen ağabeyi Beau Biden'ın cenazesinden birkaç ay sonra yengesiyle ilişki yaşadığı, uyuşturucu ve fuhuş skandallarına karıştığı ortaya çıkmıştı.

    "SUİKAST RİSKİ ALTINDAYIM"
    Musk bu gelişmelerin ardından katıldığı bir soru-cevap etkinliğinde şoke eden açıklamalarda bulundu. Hayatının risk altında olduğunu söyleyen Musk, "Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma riskim oldukça önemli" dedi.

    Etkinlikte dinleyicilere açık havada araba geçit töreni yapmayacağını belirten Musk, "Birini öldürmek o kadar zor değil. O yüzden umarız bu olmaz" ifadeleriyle suikast riski altında olabileceğini duyurdu.

    Kendisini "ifade özgürlüğü mutlakiyetçisi" olarak ilan eden Elon Musk, "Günün sonunda, sadece ezilmediğimiz bir geleceğe sahip olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Musk, Twitter'da özgür bir ortam olduğunu kastederek, "Konuşmamız bastırılmıyor ve söylemek istediklerimizi misilleme korkusu olmadan söyleyebiliyoruz. Başka birine gerçekten zarar vermediğin sürece, istediğini söylemene izin verilmeli" cümlelerine yer verdi.

    Elon Musk ayrıca Twitter'ı satın almasının ardından Covid-19 yanlış bilgilendirme politikasına da son verdi. Toplu işten çıkarmaların yanı sıra güven ve güvenlik ekiplerini de dağıttı.


        *Hunter Biden ve Joe Biden

        BIDEN'IN EKİBİNİ BÖYLE İFŞA ETTİ
        Elon Musk, 2020 seçimleri öncesinde Twitter'da yaşanan sansür skandalını tüm çıplaklığı ile ifşa etmişti. Musk, şirketin eski yönetiminin Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ortaya koydu.

        Amerikalı gazeteci Matt Taibbi tarafından yayınlanan belgelerde, Joe Biden'ın ekibinin Twitter çalışanlarına Ekim 2020'de ABD Başkanı seçilmesinden sadece haftalar önce belirli siyasi içeriği kaldırma talimatı verdiğini gösteren dosyaları içeriyordu.

        E-postaların görüntüleri, Twitter yönetiminin Biden'ın oğlu ile ilgili yapılan yazışmalara yorum yapan kullanıcıların kasten askıya alındığını, yasaklandığını ya da sansürlendiğini ortaya koydu.

        Twitter'ın eski yönetimini topa tutan Elon Musk, "Twitter, bir seçimden önce bir tarafın propagandasını yapıyorsa, önemli bir seçimde muhalif sesleri kapatıyorsa, bu seçim müdahalesinin tanımıdır" dedi. Ayrıca Musk, "Buradaki fikir, halkın geleceğe güvenini inşa etmek için geçmişte olan her şeyi temize çıkarmaktır" cümlelerine yer verdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Dünya Joe Biden-Hunter Biden sansürünü ifşa etti "ölüm riskim" var dedi! Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'tan şok sözler: Suikast...
            SON DAKİKA