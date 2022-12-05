Joe Biden-Hunter Biden sansürünü ifşa etti "ölüm riskim" var dedi! Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'tan şok sözler: Suikast...

Geçtiğimiz haftalarda 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın alan Elon Musk, sosyal medya devinin "sansür" uygulamasını ifşa etmişti. Musk, şirketin eski yönetiminin ABD'de 2020 yılında düzenlenen başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine oğlu Hunter Biden ile ilgili çıkan haberlerin sansürlendiğine yönelik belgeleri ortaya koydu. Seçim sürecinde Hunter Biden'ın, ölen ağabeyi Beau Biden'ın cenazesinden birkaç ay sonra yengesiyle ilişki yaşadığı, uyuşturucu ve fuhuş skandallarına karıştığı ortaya çıkmıştı.
"SUİKAST RİSKİ ALTINDAYIM"
Musk bu gelişmelerin ardından katıldığı bir soru-cevap etkinliğinde şoke eden açıklamalarda bulundu. Hayatının risk altında olduğunu söyleyen Musk, "Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma riskim oldukça önemli" dedi.
Etkinlikte dinleyicilere açık havada araba geçit töreni yapmayacağını belirten Musk, "Birini öldürmek o kadar zor değil. O yüzden umarız bu olmaz" ifadeleriyle suikast riski altında olabileceğini duyurdu.
Kendisini "ifade özgürlüğü mutlakiyetçisi" olarak ilan eden Elon Musk, "Günün sonunda, sadece ezilmediğimiz bir geleceğe sahip olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Musk, Twitter'da özgür bir ortam olduğunu kastederek, "Konuşmamız bastırılmıyor ve söylemek istediklerimizi misilleme korkusu olmadan söyleyebiliyoruz. Başka birine gerçekten zarar vermediğin sürece, istediğini söylemene izin verilmeli" cümlelerine yer verdi.
Elon Musk ayrıca Twitter'ı satın almasının ardından Covid-19 yanlış bilgilendirme politikasına da son verdi. Toplu işten çıkarmaların yanı sıra güven ve güvenlik ekiplerini de dağıttı.