‘Rüyalar ülkesi’nin gerçek yüzü! ABD’de ihtiyaçları karşılanmayan akıl hastaları sokaklarda yaşıyor: Kaderlerine terk ettiler

RAPORDAKİ ÜRKÜTEN SAYILAR

Raporda, New York kentindeki evsiz sorunuyla ilgili olarak, "New York Evsiz Hizmetleri Bürosu'nun kayıtlarına göre, hasta olan evsizlerin kalıcı barınma, bağımsız yaşam veya daha fazla tedavisinin yapılmasına yardımcı olmak için, gerekli hizmetleri en iyi şekilde sağlayabileceği bir sığınma evine yerleştirildiğine ya da bu tür sığınma tesislerine nakledildiğine dair sınırlı güvencemiz var. Ciddi akıl hastalığı teşhisi konan 3 bin 22 evsizin 795'i (yüzde 26'sı) akıl hastalıklarının tedavi edildiği sığınma evleri ya da hastanelere yerleştirilmemiştir. Ciddi derecede madde veya alkol bağımlılığı teşhisi konulan 1 bin 61 kişiden 523'ü (yüzde 49'u) madde bağımlılığı veya akıl hastalıklarının tedavi edilebileceği yerlere yerleştirilmediği saptanmıştır. Özel bakıma muhtaç oldukça yaşlı olan bin 546 evsizin 667'sinin (yüzde 43'ü) diğer genç evsizlerin yaşadığı barınma tesislerine yerleştirildiği tespit edilmiştir. New York Evsiz Hizmetleri Bürosu'nun değerlendirme sonuçlarına, teşhislere ve diğer faktörlere dayalı olarak evsiz hastaların özel sığınma evlerine yerleştirilmesi konusunda yeterli politikalara ve prosedürlere sahip olmadığı saptanmıştır" tespitlerinde bulunuldu.

