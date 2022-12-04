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    • Dünya
    • 04.12.2022 23:40
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    • 04.12.2022 23:58
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    ‘Rüyalar ülkesi’nin gerçek yüzü! ABD’de ihtiyaçları karşılanmayan akıl hastaları sokaklarda yaşıyor: Kaderlerine terk ettiler

    ‘Rüyalar ülkesi’ olarak lanse edilen ve sosyal medyada güzelleme yapılan ABD’deki acı gerçek denetleme raporuna yansıdı. New York eyalet raporu, akıl hastalarının ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalındığını ve 3 binden fazla akıl sağlığı bulunan kişinin sokaklarda yaşadığını ortaya çıkardı.

    ABD’de akıl hastaları kaderlerine terk edildi

    Sosyal medyada ve muhalif kesim tarafından özellikle son dönemde Batı güzellemeleri yapılırken, 'rüyalar ülkesi' olarak lanse edilen ABD'de acı gerçek ortaya çıktı.



    New York Eyalet Denetleme Bürosu denetçileri, New York Şehri Evsiz Hizmetleri Departmanı'nın akıl sağlığı sorunları yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını hazırladığı 41 sayfalık bir denetleme raporuyla gözler önüne serdi.



    Raporda, kentte 3 binden fazla akıl hastası evsizin dönemsel olarak sokaklarda yaşadığı, bu kişilerin tedavi hizmetleri ve barınma hizmetlerinin aksadığı kaydedildi.



        EVSİZ İNSANLAR KADERLERİNE TERK EDİLDİ
        Eyalet Baş Denetçisi Thomas DiNapoli, kentin evsizlerden sorumlu Belediye Sosyal Hizmetler Departmanına bağlı olan, 'Evsiz Hizmetleri Bürosu'nun (DHS) ve evsizlerden sorumlu yetkililerinin, New York kentinde yaşayan evsiz insanları yüzüstü bırakıp kaderlerine terk edildiğini tespit ettiklerini açıkladı.



        New York Eyalet Denetleme Bürosu, kentin evsiz barınak sisteminde yer alan akıl hastası evsizlerin durumuyla ilgili yetkililerin başa çıkamadıklarını tespit ettiklerini belirtti.



        RAPOR İÇİN 17 BİN EVSİZ KAYITLARI İNCELENDİ
        New York Eyaleti Denetleme Bürosu'nun, raporu yayınlamak için 17 bin evsizin kayıtları ve son durumlarını ayrıntılı olarak incelediği kaydedildi. Raporda incelenen 17 bin 244 evsizden 3 bininin ciddi akıl hastası olduğu belirtildi.



            New York Eyalet Baş Denetçisi Thomas DiNapoli, akıl hastalarına düzgün bir şekilde tedavi edilmesi konusunda kentteki evsizler sığınma evi sisteminin belirlenen hedefleri yakalayamadığını ifade etti.



            DiNapoli, "New York Belediyesi'ne bağlı 'Evsiz Hizmetleri Bürosu', kentteki evsizlerle ilgili ellerindeki tüm verileri yeterince kullanmadı ve evsizlerin gerçek durumuyla ilgili sürecin değerlendirilmesiyle ilgili sistemle ilgili sorunlar tespit ettik" dedi.



            RAPORDA CİDDİ İHMALLER YER ALDI
            Raporda, evsizlerin sığınma ve barınma hizmetlerinin verildiği yerlere gönderilmesiyle ilgili süreçte ciddi ihmaller ve gecikmeler yaşandığı, bazı evsizlerin yerleştirilme sürecinin bir ayı bulduğu kaydedildi. Raporda ayrıca, madde bağımlılığı sorunları olan evsizlerin tedavi amaçlı yerlere yatırılmak yerine rutin olarak özel bakım hizmeti olmayan barınma tesislerine yerleştirildiğinin tespit edildiği de kaydedildi.

            Baş Denetçi DiNapoli New York Evsiz Hizmetleri Bürosu'na, kentteki evsizlerin kendilerine ihtiyaçları olan tedavi ve hizmetlerin sağlanabileceği tesislere yerleştirilmesini tavsiye ettiklerini kaydetti.



                RAPORDAKİ ÜRKÜTEN SAYILAR
                Raporda, New York kentindeki evsiz sorunuyla ilgili olarak, "New York Evsiz Hizmetleri Bürosu'nun kayıtlarına göre, hasta olan evsizlerin kalıcı barınma, bağımsız yaşam veya daha fazla tedavisinin yapılmasına yardımcı olmak için, gerekli hizmetleri en iyi şekilde sağlayabileceği bir sığınma evine yerleştirildiğine ya da bu tür sığınma tesislerine nakledildiğine dair sınırlı güvencemiz var. Ciddi akıl hastalığı teşhisi konan 3 bin 22 evsizin 795'i (yüzde 26'sı) akıl hastalıklarının tedavi edildiği sığınma evleri ya da hastanelere yerleştirilmemiştir. Ciddi derecede madde veya alkol bağımlılığı teşhisi konulan 1 bin 61 kişiden 523'ü (yüzde 49'u) madde bağımlılığı veya akıl hastalıklarının tedavi edilebileceği yerlere yerleştirilmediği saptanmıştır. Özel bakıma muhtaç oldukça yaşlı olan bin 546 evsizin 667'sinin (yüzde 43'ü) diğer genç evsizlerin yaşadığı barınma tesislerine yerleştirildiği tespit edilmiştir. New York Evsiz Hizmetleri Bürosu'nun değerlendirme sonuçlarına, teşhislere ve diğer faktörlere dayalı olarak evsiz hastaların özel sığınma evlerine yerleştirilmesi konusunda yeterli politikalara ve prosedürlere sahip olmadığı saptanmıştır" tespitlerinde bulunuldu.

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                Haberler Dünya ‘Rüyalar ülkesi’nin gerçek yüzü! ABD’de ihtiyaçları karşılanmayan akıl hastaları sokaklarda yaşıyor: Kaderlerine terk ettiler
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