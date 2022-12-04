ABD’den İsrail’in Batı Şeria’daki ilhakına tepki: Kesin olarak karşı çıkmaya devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin başkenti Washington DC'de İsrail yanlısı insan hakları örgütü J Street'in yıllık konferansında konuştu.
Blinken, Binyamin Netanyahu'nun seçim zaferinin ardından aşırı sağcılar ile kuracağı koalisyon hükümetine değinerek, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'de kurulacak yeni hükümeti kişilere göre değil izlediği politikalara göre değerlendireceğini ifade etti. Blinken, İsrail-ABD ilişkilerinin onlarca yıldır kurulan standartlara bağlı kalacağını aktararak, "İsrailli dostlarımızla dürüst ve saygılı bir şekilde konuşacağız" dedi.
"ABD BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI İÇİN ÇALIŞACAK"
Biden yönetiminin bir Filistin devletinin kurulması için çalışmaya devam edeceğini aktaran Blinken, "(Yahudi) Yerleşimlerin genişletilmesi, Batı Şeria'nın ilhakına yönelik adımlar, kutsal yerlerin tarihi statükolarının bozulması, yıkımlar ve tahliyeler ile şiddete teşvik de dahil olmak üzere, iki devletli çözüm umutlarını baltalayan her türlü eyleme kesin olarak karşı çıkmaya devam edeceğiz" dedi.