Son dakika: Müzakereye açık kapı! Kremlin: Putin, Biden ile görüşmeye hazır ama Ukrayna'dan çıkmayacağız

Son dakika haberi... Kremlin, Putin'in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna'dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.
DİPLOMATİK YOLLARA AÇIĞIZ
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya Federasyonu Başkanı çıkarlarımızı güvence altına almak için müzakerelere her daim açık olmuştur ve olmaya da devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
EN TERCİH EDİLEN YOLU BELLİ
Diplomatik yollara vurgu yapan Peskov, "Çıkarlarımıza ulaşmanın en tercih edlien yolu barışçıl ve diplomatik yollardan geçer" dedi.