Son dakika: Müzakereye açık kapı! Kremlin: Putin, Biden ile görüşmeye hazır ama Ukrayna'dan çıkmayacağız

Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." dedi.