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    • Dünya
    • 02.12.2022 13:10
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    • 02.12.2022 13:45
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    Son dakika: Müzakereye açık kapı! Kremlin: Putin, Biden ile görüşmeye hazır ama Ukrayna'dan çıkmayacağız

    Son dakika haberi... Kremlin, Putin'in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna'dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi. Dün ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

    takvim.com.tr
    Kremlin: Putin Biden ile müzakereye hazır

    Son dakika haberi... Kremlin, Putin'in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna'dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.

    DİPLOMATİK YOLLARA AÇIĞIZ
    Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya Federasyonu Başkanı çıkarlarımızı güvence altına almak için müzakerelere her daim açık olmuştur ve olmaya da devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

    EN TERCİH EDİLEN YOLU BELLİ
    Diplomatik yollara vurgu yapan Peskov, "Çıkarlarımıza ulaşmanın en tercih edlien yolu barışçıl ve diplomatik yollardan geçer" dedi.

    HİÇBİR ZAMAN PİŞMAN OLMADI
    Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı 'özel askeri operasyondan' hiçbir zaman pişman olmadığını ifade eden Peskov, Rusya'nın kibirli Batı hegemonyasına karşı nihayet ayağa kalktığını ifade etti.

        BIDEN ŞARTINI AÇIKLAMIŞTI
        Dün ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

        Biden, Putin ile iletişime geçmek gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

        Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." dedi.
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            Haberler Dünya Son dakika: Müzakereye açık kapı! Kremlin: Putin, Biden ile görüşmeye hazır ama Ukrayna'dan çıkmayacağız
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