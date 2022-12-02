Ekonomik kriz Avrupa'yı derinden sarsıyor: Galler'de aç kalmamak için evcil hayvan maması yemeye başladılar

Avrupa'da yaşanan gaz krizi enerji şirketlerini de tehdit etmeye başladı. Şirketlerde temerrüt riskine karşı AB ülkelerinin hükümetleri ve finans kurumları önlem almaya çalışıyor. Diğer yandan benzer bir süreç gıda için yaşanıyor.

ENERJİ KITLIĞI GIDA ÇİFTLİKLERİNİ VURDU

Rusya doğalgaz arzını yavaşlattığı için Avrupa bu kış potansiyel bir enerji kıtlığıyla karşı karşıya. Doğalgaz fiyatlarındaki artış, gıda üretmek için enerjiye dayanan çiftlikleri vuruyor.