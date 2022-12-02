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    • Dünya
    • 02.12.2022 11:00
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    • 02.12.2022 11:00
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    Ekonomik kriz Avrupa'yı derinden sarsıyor: Galler'de aç kalmamak için evcil hayvan maması yemeye başladılar

    Avrupa'da pandeminin ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu ekonomik dalgalanma kıta boyunca Avrupalıların zor günler geçirmelerine neden oluyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere doğal gaz kesintisiyle yüzleşen ülkeler tasarruf planlarıyla kara kışı geçirme hesbı yapıyor. Ancak ekonomik daralmanın neden olduğu temel ihtiyaç ürünlerinde yaşanan sıkıntı marketlerde rafların boşalmasına, ekonomik dar boğazı yakından hisseden alt gelir gruplarının zor günler geçirmesine neden oluyor. Galler'de hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların evcil hayvan maması yedikleri ortaya çıktı.

    AJANSLAR
    Evci hayvan maması yemeye başladılar

    Avrupa'da yaşanan gaz krizi enerji şirketlerini de tehdit etmeye başladı. Şirketlerde temerrüt riskine karşı AB ülkelerinin hükümetleri ve finans kurumları önlem almaya çalışıyor. Diğer yandan benzer bir süreç gıda için yaşanıyor.

    ENERJİ KITLIĞI GIDA ÇİFTLİKLERİNİ VURDU
    Rusya doğalgaz arzını yavaşlattığı için Avrupa bu kış potansiyel bir enerji kıtlığıyla karşı karşıya. Doğalgaz fiyatlarındaki artış, gıda üretmek için enerjiye dayanan çiftlikleri vuruyor.

    Avrupa'daki bazı çiftçiler, yüksek enerji fiyatları nedeniyle üretimi azaltıyor, bu da zaten krizde olan küresel gıda arzını tehdit ediyor.

    EN ÇOK SÜT VE FIRINCILIK ETKİLENECEK
    İsveç'in önde gelen domates üreticilerinden Nordic Greens Trelleborg, mevcut elektrik fiyatları göz önüne alındığında zararla çalışacağı için bu yıl kış mahsulü ekmeyeceğini söyledi.

        AB Çiftçi Birliği, pastörizasyon ve süt tozu üretimi süreçlerinin çok fazla enerji tükettiğini, fiyat artışlarından en çok süt ve fırıncılık sektörlerinin etkilendiğini açıkladı.

        Avrupa Komisyonu'na göre, bu da bir yıl öncesine göre ağustos sonunda sırasıyla tereyağı fiyatını yüzde 80 ve süt tozu fiyatını da yüzde 55 artırdı.

        ENERJİ ŞİRKETLERİ ZORDA
        Avrupa'da yaşanan gaz krizi enerji şirketlerini de tehdit etmeye başladı. Şirketlerde temerrüt riskine karşı AB ülkelerinin hükümetleri ve finans kurumları önlem almaya çalışıyor.

        Norveçli Equinor ASA, Avrupa enerji ticaretinin, en az 1.5 trilyon dolar tutarındaki marj çağrılarının ağırlığı altında çökme riskinin olduğunu söyledi.

        Finli kamu kuruluşu Fortum Oyj, yeterli likiditeyi sağlamak için 2.35 milyar euro köprü fonu aldı. İsviçre, Axpo'ya dört milyar franka kadar bir kredi limiti verdi.

        Finlandiya, şirketlerin ani nakit sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bir "enerji endüstrisi Lehman Brothers" anı konusunda uyarıyor.

        FRANSA'NIN YOLUNU TUTUYORLAR
        Belçikalılar ise daha ucuz alışveriş için Fransa'ya gidiyor. Fransa'daki marketlerde çoğu ürün Belçika'dan daha uyun fiyata satılıyor.

        Ekmek, müsli, reçel, peynir, yoğurt, pizza, buzlu çay ve çamaşır deterjanı gibi seçilen 150 ürünün Belçika ile Fransa'daki satış fiyatı arasında ortalama yüzde 21.48'lik bir fark bulunuyor. Fransa'dan 613 euroya alınabilen 150 ürün, Belçika'da 781 euroyu buluyor.

            İTALYA'DA 3.5 MİLYON İŞÇİ TEHLİKEDE
            Enerji krizi İtalya'da 881 bin küçük ve mikro ölçekli işletme ile 3.5 milyon işçinin geleceğini riske attı.

            İtalya'da Confartigianato adlı örgütün yayınladığı analizde, "Bu İtalyan iş sistemindeki istihdamın yüzde 20.6'sına eşit" denildi.

            Analizde enerji fiyatlarındaki artışın 43 sektördeki şirketleri olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

            'EVCİL MAMA' YEMEYE BAŞLADILAR
            Galler'de, hayat pahalılığı nedeniyle insanların evcil hayvan maması yedikleri öne sürüldü.

            Yeni nüfus sayımı verileri, başkent Cardiff'te yoksulluğun ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi.

            BBC'ye konuşan, doğu bölgesindeki Trowbridge'te toplum projesi yöneticisi Mark Seed, "evcil hayvan maması yiyen insanların olduğu gerçeğiyle şoke olduklarını" ifade etti.

            Hayat pahalılığının giderek arttığını ve insanlara temel gıda maddelerini karşılayacak kadar ödeme yapılmadığını söyleyen Seed, "şaşırtıcı hikayeler" olsa da anlatılanların doğru olduğunu söyledi.

                Seed, yiyeceklerini kalorifer peteği ya da mumda ısıtmaya çalışan insanları gördüklerini belirtti.

                Başkentteki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan 30 yıllık Cardiff sakini Elizabeth Williams da çok çalışıp çocuklarına istedikleri hayatı sunamayan insanların hikayelerinin "yürek burktuğunu" ancak bu kişilerin "akıl sağlıklarını korumak için" çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

                Buna karşılık, nüfus sayımı verileri, son on yılda Galler genelinde yoksulluğun azaldığını gösteriyor.

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                Haberler Dünya Ekonomik kriz Avrupa'yı derinden sarsıyor: Galler'de aç kalmamak için evcil hayvan maması yemeye başladılar
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