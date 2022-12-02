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    Avrupa'da 2018-2020 yılları arasında 18 bin çocuk organ mafyasının kurbanı oldu

    Türkiye savaşın yıktığı kimsesiz yavrulara kucak açtı. Avrupa'da ise 18 bin göçmen çocuk, organ mafyası tarafından kaçırıldı. İşte habere ilişkin detaylar...

    MGK sonrası harekat mesaj
    Haberler Dünya Avrupa'da 2018-2020 yılları arasında 18 bin çocuk organ mafyasının kurbanı oldu
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