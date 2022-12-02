Avrupa'da 2018-2020 yılları arasında 18 bin çocuk organ mafyasının kurbanı oldu

Interpol'e göre, 2018- 2020 arasında 18 binden fazla çocuk Avrupa'da kayıplara karıştı. İddiaya göre organ çeteleri tarafından kaçırıldı.



Şu anda ise Almanya'da bin 800, İngiltere'de 116, İtalya'da 2 bin mülteci çocuğun kayıp olduğu saptandı.

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