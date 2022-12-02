Interpol'e göre, 2018- 2020 arasında 18 binden fazla çocuk Avrupa'da kayıplara karıştı. İddiaya göre organ çeteleri tarafından kaçırıldı.
Şu anda ise Almanya'da bin 800, İngiltere'de 116, İtalya'da 2 bin mülteci çocuğun kayıp olduğu saptandı.
- Dünya
- 02.12.2022 Gazete
Avrupa'da 2018-2020 yılları arasında 18 bin çocuk organ mafyasının kurbanı oldu
Türkiye savaşın yıktığı kimsesiz yavrulara kucak açtı. Avrupa'da ise 18 bin göçmen çocuk, organ mafyası tarafından kaçırıldı. İşte habere ilişkin detaylar...
Interpol'e göre, 2018- 2020 arasında 18 binden fazla çocuk Avrupa'da kayıplara karıştı. İddiaya göre organ çeteleri tarafından kaçırıldı.