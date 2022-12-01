ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'nde alarm! Patlayıcı maddeli zarf gönderildi

İspanya hükümetinde güvenlikten sorumlu Devlet Sekreteri Rafael Perez, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saat içinde patlayıcı maddeli zarfların 4 adrese gönderildiğini, benzer bir zarfın 24 Kasım'da Başbakan Pedro Sanchez'e hitaben Madrid'deki başbakanlık konutuna da gönderildiğini söyledi.

Perez, dün Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine ve ardından Zaragoza kentindeki "Instalaza" adlı silah fabrikasına, bu sabah da Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssü ile Savunma Bakanlığı binasına gönderilen tüm zarfların 24 Kasım'da başbakanlık konutuna gönderilen ile benzer olduğunu açıkladı.