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    • Dünya
    • 30.11.2022 23:36
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    • 30.11.2022 23:36
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    Elon Musk'tan FED'e faizi indirin çağrısı: Trend endişe verici. FED'in faiz oranlarını hemen indirmesi gerekiyor

    Türkiye, tüm dünyanın faiz artırdığı dönemde faiz indirimine giderek büyüme beklentilerini sürekli geliştirmiş, tüm dünyada konuşulan bir başarıya imza atmıştı. Başarıyı görmezden gelerek felaket senaryoları yazan CHP yandaşı tantanacı ekonomistler ise karalama kampanyasına soyunmuştu. Yaşanan bu süreçte dünyanın en büyük yatırımcılarında biri olan Elon Musk, FED'e faizleri indirin çağrısında bulundu. Musk, "Trend endişe verici. Fed'in faiz oranlarını hemen indirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Elon Musk’tan Fed’e ’faizi indirin’ çağrısı

    Koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ekonomik krizler, 100'e yakın ülkenin faiz artırımına gitmesine neden olmuştu.



    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise 150 baz puanlık bir indirimle yüzde 9'a çekerek faizi 26 ay sonra tek haneli rakamlara düşürmüştü. Faizin yüzde 9'a düşmesi öncesinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi görerek 4.892,97 puana taşımıştı.



    TCMB toplam rezervleri 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 362 milyon dolar arttı ve 122 milyar 885 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıkmayı başarmıştı. Faiz düştüğü halde dolar ve euro Türk Lirası karşısında sabit kaldı.



        Bu süreçte yaşanan bu gelişmelere rağmen Türkiye'nin ekonomi politikasını eleştiren muhalif tantancılar sosyal medyada manipülasyona soyunmuş ve karalama kampanyası başlamıştı.



        ELON MUSK'TAN FED'E ÇAĞRI: "FAİZİ İNDİRİN"
        Tüm dünyada artan politika faizleri yatırımcıları bir hayli tedirgin etti. Dünyanın en ünlü girişimcilerinden ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Merkez Bankası'na 'faizi indirme' çağrısı yaptı.




        Musk, geçtiğimiz günlerde satın aldığı Twitter'da bir kullanıcı ile olan yazışmasında, "Trend endişe verici. Fed'in faiz oranlarını hemen indirmesi gerekiyor. Fed, ekonomide büyük bir gerileme yaşanması ihtimalinin artmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.



            Finansal analiz hizmetleri veren NorthmanTrader şirketinin kurucusu Sven Henrich, Musk'a yanıt olarak "Fed, enflasyonu yanlış okuyarak uzun süre çok rahat davrandı. Şimdi ise, sonradan gelecek etkileri hesaplamadan faiz oranlarını agresif bir şekilde yükseltiyor. Verdikleri hasarın farkına vardıklarında çok geç olacak" dedi. Musk ise "Kesinlikle" diyerek bu ifadeleri onayladı.



            MUSK FAİZİ İNDİRİN ÇAĞRISI YAPTI FED BAŞKANI TARİHİ AÇIKLADI!
            ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin uzun bir süre daha devam edeceğini belirterek, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir." dedi. Powell, düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünce düzenlenen Ekonomik Görünüm, Enflasyon ve İş Gücü Piyasası" başlıklı toplantıda konuştu.



            Para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmak istemediklerini vurgulayan Powell, "Ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var. Geçmişteki tecrübeler, para politikasını fazla erken yumuşatmamak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor ve biz de enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürene kadar yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



                Ekonomiye ilişkin bazı verilerin enflasyonun gelecek yıl yavaşlayacağına işaret ettiğini anlatan Powell, "Yine de fiyat istikrarını tekrar sağlamak için uzun bir yolumuz var. Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye rağmen, enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görmedik." dedi.



                Faiz artırım hızını ise yavaşlatabileceklerini belirten Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir." diye konuştu.



                Powell, "Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.



                    TÜRKİYE FAİZİ TEK HANEYE İNDİRDİ
                    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 150 baz puanlık bir indirimle yüzde 9'a çekerek faizi 26 ay sonra tek haneli rakamlara düşürdü.

                    "MERKEZ FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜNÜN SONLANDIRILMASINA KARAR VERMİŞTİR"
                    Duyuruda, enflasyonda gözlenen yükselişte, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şoklarının etkili olmaya devam ettiği bildirildi.

                    Kurulun, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngördüğü belirtilen duyuruda, "Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi ile arz ve yatırım kapasitesindeki yapısal kazanımların sürekliliği açısından finansal koşulların destekleyici olması kritik önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

                    MERKEZ'İN FAİZ KARARI NE ANLAMA GELİYOR? VİDEO İZLE

                    Duyuruda, bu çerçevede kurulun politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar verdiği kaydedilerek, "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir." değerlendirmesine yer verildi.

                    Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin devam ettiği aktarılan duyuruda, şunlara vurgu yapıldı:

                    "Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

                        Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."

                        BORSA İSTANBUL REKORLA BAŞLADI
                        Faizin yüzde 9'a düşmesi öncesinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 4.892,97 puana taşıdı.

                        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 4.892,97 puana taşıdı.

                        BIST 100 endeksi, 4.892,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,51 puan ve yüzde 0,57 değer kazancıyla 4.881,67 puan oldu. Toplam işlem hacmi 52,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

                        İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,75 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 1,08 ile kimya, petrol, plastik oldu.

                        Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasalarda gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

                        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor.

                        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.950 seviyelerinin direnç, 4.800 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

                            FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE EURODA KIPIRDAMA YOK
                            Faiz tek haneye indirilirken dolar ve euro tepki Türk Lirası karşısında aynı seviyelerde kaldı. Dolar 18.61-63 seviyesinde seyrederken euro ise 19.39-40 seviyelerinde kaldı.

                            REZERVLER 2022 YILININ REKORUNU KIRDI
                            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 362 milyon dolar arttı ve 122 milyar 885 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

                            TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 18 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 409 milyon dolar artışla 80 milyar 30 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 11 Kasım'da 76 milyar 621 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

                            Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 953 milyon dolar yükselerek 40 milyar 902 milyon dolardan 42 milyar 855 milyon dolara ulaştı.

                            Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 362 milyon dolar artışla 117 milyar 523 milyon dolardan 122 milyar 885 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

                                Faiz düştüğü halde dolar ve euronun tepki vermemesi, Borsa İstanbul'un günün ilk yarısında rekor kırması ve rezervlerin 2022 yılının en yüksek seviyesine gelmesine rağmen felaket senaryoları yazmaya devam eden CHP yandaşı ekonomislter Mahfi Eğilmez ve Özgür Demirtaş, sosyal medyadan manipülasyona başladı.

                                DÜNYA ALKIŞLIYOR MUHALİF EKONOMİSTLER ELEŞTİRİYOR
                                Dünya Türkiye'nin faiz kararını şaşkınlıkla izleyip açıklama bulamazken kararın ardından karalama kampanyasına başlayan Eğilmez, "Enflasyon % 85,5. TCMB politika faizini % 9'a indirdi. Aralık'ta enflasyon baz etkisiyle düştüğünde 'faizi düşürdük enflasyon ondan düştü' denilebilecek. Bankalar mevduat müşterisini kaçırmamak için faiz artırmaya devam ediyorlar ama onun önemi yok. Dostlar alış verişte görsün" diyerek Merkez Bankası'nın kararını eleştirdi.

                                Daha önce birçok öngörüsü patlayan diğer CHP'li muhalif Özgür Demirtaş, daha önce bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara yer vererek hükümetin başarılı ekonomi politikasını karalamaya kalktı. Fiyatı yarım milyonu aşan Rolex saati olan Demirtaş sosyal medya üzerinden şov yapmasıyla biliniyor.

                                ANLAYAMADIKLARINI KARALIYORLAR
                                Geçtiğimiz aylarda benzer bir saldırıya İngiliz Financial Times gazetesi de imza atmıştı. FT, Türkiye'nin ekonomi başarısından rahatsız olduğunu gözler önüne seren bir analiz kaleme almıştı. Analizde Türkiye'nin kasasının dolu oluşu ve nakit sıkışıklığının olmayışı Financial Times'ı rahatsız ederken, "Erdoğan Türkiye'nin kasasını dolduruyor ama nasıl yapıyor bilmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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                                Elon Musk’tan Fed’e ’faizi indirin’ çağrısı
                                Haberler Dünya Elon Musk'tan FED'e faizi indirin çağrısı: Trend endişe verici. FED'in faiz oranlarını hemen indirmesi gerekiyor
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