Elon Musk'tan FED'e faizi indirin çağrısı: Trend endişe verici. FED'in faiz oranlarını hemen indirmesi gerekiyor

Koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ekonomik krizler, 100'e yakın ülkenin faiz artırımına gitmesine neden olmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise 150 baz puanlık bir indirimle yüzde 9'a çekerek faizi 26 ay sonra tek haneli rakamlara düşürmüştü. Faizin yüzde 9'a düşmesi öncesinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi görerek 4.892,97 puana taşımıştı.
TCMB toplam rezervleri 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 362 milyon dolar arttı ve 122 milyar 885 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıkmayı başarmıştı. Faiz düştüğü halde dolar ve euro Türk Lirası karşısında sabit kaldı.