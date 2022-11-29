Miçotakis kaşınıyor: Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek

Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Son günlerde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis'in hedefinde bir kez daha Ankara vardı.
Yunan Başbakan 'Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek' dedi. CNN Yunanistan bu sözleri 'Ankara'ya net mesaj' yorumu ile okurlarına sundu.
ESKİ TARZ EMPERYAL EMELLER
London School of Economics Yunan Gözlemevi'nde katıldığı bir programda konuşan Miçotakis skandal bir Türkiye açıklamasına da imza attı.
Miçotakis 'Türkiye ile Erdoğan'ın Avrupa Birliği ilke ve değerlerine uyumlu olup olmadığı' sorusunu cevapladı.
Yunan başbakan şu yanıtı verdi;
Sadece Yunanistan'ın değil Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile ilişkilerinin son yıllarda çok daha karmaşık hale geldiği benim için çok açık. Türkiye, revizyonist bir gündemi zorluyor ve Yunanistan dahil tüm komşuları için sorun yaratan eski tarz emperyal emelleri yansıtıyor.