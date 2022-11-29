Miçotakis kaşınıyor: Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek

Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Son günlerde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis'in hedefinde bir kez daha Ankara vardı.

Yunan Başbakan 'Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek' dedi. CNN Yunanistan bu sözleri 'Ankara'ya net mesaj' yorumu ile okurlarına sundu.