İran'da Mahsa Emini protestoları durmuyor! 300'den fazla ölü

İran'da 16 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor.

İran'dan yayın yapan Öğrenci Haber Ağına (SNN) göre, başkent Tahran'daki Şehid Recayi Üniversitesinde konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hacızade, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestolara değindi.

Gösterilerin rejim karşıtlarınca organize edildiğini ancak gösterilere katılan herkesin suçlanmaması gerektiğini söyleyen Hacızade, "Ayaklanmalara aldananlar karşı devrimci değil, bizim çocuklarımız ve halkımızın bir parçasıdır." dedi.