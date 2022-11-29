Belçika'da art arda 3 bıçaklı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

KİMSE YAKALANAMADI

Art arda gerçekleştirilen saldırılarla ilgili henüz geniş bir açıklama yapılmazken, savcılık şuana kadar kimsenin yakalanmadığını bildirdi. Aralarında herhangi bir bağ olup olmadığının bilinmediği olayların sebeplerine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN