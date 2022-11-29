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    • Dünya
    • 29.11.2022 10:08
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    • 29.11.2022 10:08
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    Belçika'da art arda 3 bıçaklı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de art arda üç ayrı bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Art arda gerçekleştirilen saldırılarla ilgili henüz geniş bir açıklama yapılmadı. Savcılık şuana kadar kimsenin yakalanmadığını bildirdi.

    Belçika’da bıçaklı saldırı kabusu

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de art arda gerçekleştirilen üç ayrı bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    KALABALIĞA SALDIRDI
    Belçika'nın başkenti Brüksel'de akşam saatlerinde art arda 3 ayrı bıçaklama olayı yaşandığı bildirildi. Yerel saatle 18.00 sıralarında Brüksel'in Anderlecht semtinde kanal boyu olarak bilinen Veeweyde mevkisinde bıçaklı bir saldırgan CERIA adlı Brüksel bölge yönetimine ait spor tesisinden çıkan kalabalığa saldırdı.

    Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edilmesinin ardından yetkililer, olayda 1'i ağır, 3 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve henüz yakalanamadığı aktarıldı.

    BOYNUNDAN BIÇAKLADI
    St. Gilles'e bağlı Bethleem meydanında da yerel saatle 18.20 sıralarında bir bıçaklı saldırgan bir kişiyi boynundan bıçaklayarak kaçtı. Polis, kurbanın olay yerinde aldığı darbeyle hayatını kaybettiğini söyledi.

        SIĞINMACI MERKEZİNDE KAVGA
        Bu saldırıdan kısa bir süre sonra saat 18.30 sıralarında ise bir sığınmacı merkezinde iki kişi arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan birinin diğerine bıçakla saldırması sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

        KİMSE YAKALANAMADI
        Art arda gerçekleştirilen saldırılarla ilgili henüz geniş bir açıklama yapılmazken, savcılık şuana kadar kimsenin yakalanmadığını bildirdi. Aralarında herhangi bir bağ olup olmadığının bilinmediği olayların sebeplerine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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        Haberler Dünya Belçika'da art arda 3 bıçaklı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
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