Son dakika: Yunan basınında Erdoğan - Sisi görüşmesi paniği: Ya ihanet ederse

Erdoğan'ın 'Mısır ile ilişkilerde olumlu bir hava görüyorum' sözünü başlığına taşıyan CNN Yunanistan, ikili ilişkilerdeki gerginliğin Katar'da yumuşama ya başladığı yorumuna yer verdi.

İki liderin görüşmesinin 45 dakika sürdüğünü yazan gazete Mısır ve Türkiye'nin bakanlar düzeyinde görüşmelere devam edeceği bilgisini paylaştı.

In.gr bu gelişmeyi 'İki ülkenin bakanları ilişkileri geliştirmek için bir araya gelecek' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Gazete iki liderin Katar'daki görüşmenin 'yeni bir başlangıç' olarak yorumlandığını belirtti.