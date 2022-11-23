Paşinyan KGAÖ liderler zirvesinde kriz çıkardı: Bildiriyi imzalamadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanması halinde iki ülke arasında barış anlaşması imzalanabileceğini söyledi.
KGAÖ LİDERLER ZİRVESİ
Rusya lideri Putin, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu. KGAÖ'nün çalışmasında sadece başarı değil problemlerin de olduğunu belirten Putin, bu sorunları basına kapalı olarak detaylı ele alacaklarını dile getirdi.
Sorunlara rağmen KGAÖ çerçevesindeki ortak çalışmaların gözle görülür pratik sonuçlar ortaya koyduğunu kaydeden Putin, "KGAÖ'nün ülkelerimizin ulusal çıkarlarını, egemenliğini ve bağımsızlığını korumaya yardım ettiği açık." dedi.
Örgütün askeri gücünün, konuşlanma, hızlı tepki verme yönündeki gelişimini sürdürdüğünü belirten Putin, bu güçlerin savaşa hazırlık durumunu geliştirmek için sürekli çalışmalar yapıldığını aktardı. Bu tedbirlerin etkinliğinin Kazakistan'daki barışı koruma operasyonuyla doğrulandığını ifade eden Putin, KGAÖ barış gücünün modern silah ve teçhizatla donatılması fikrini de desteklediğini kaydetti.
"UZLAŞMA İÇİN ZEMİN SAĞLANDI"
Soçi'de geçen ay sonunda yapılan Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderler zirvesini olumlu değerlendiren Putin, gerçekleştirilen görüşmelerin gelecekte temel konularda uzlaşma sağlanması için iyi bir zemin oluşturduğunu söyledi.
Liderlerin 2020 ve 2021'de kabul ettiği bildirilere bağlılığını yinelediğini aktaran Putin, sınırların belirlenmesi, ulaşım bağlantılarının açılması, insani sorunların çözülmesine yönelik anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olacağını vurguladı.
PUTİN: BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMASINI ÜMİT EDİYORUZ
Putin, "Bütün bunların, eninde sonunda Bakü ile Erivan arasında bir barış anlaşması imzalanmasına imkan vereceğini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.
Afganistan'daki durum hakkında diğer liderlerin endişesini paylaştığını belirten Putin, çeşitli uluslararası terör örgütleri militanlarının KGAÖ üye ülkelerinin topraklarına girme ve aşırıcılığın yayılması tehlikesinin hala büyük olduğuna dikkati çekti. Putin, bu tehditleri ortak özel operasyonlarla etkisiz hale getirmek gerektiğini sözlerine ekledi.
PAŞİNYAN ZİRVEDE KRİZ ÇIKARDI
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) zirvesine yönelik bildiriyi imzalamadı.
Paşinyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da KGAÖ'nün Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu. Azerbaycan'ın, Mayıs 2021'den bu yana Ermenistan topraklarından 140 kilometrekareyi işgal ettiğini iddia eden Paşinyan, "KGAÖ'den bu konuda ne bekliyoruz? Bu gerçeğin, açıkça formüle edilmiş bir siyasi değerlendirme olarak ifade edilmesi. Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınır yoktur diyerek böyle bir değerlendirmeden kaçınmak, KGAÖ'nün sorumluluk bölgesinin olmadığını, sorumluluk bölgesi yoksa örgütün de olmadığını öne sürmektir." ifadelerini kullandı.
"BU BELGELERİ İMZALAMAYA HAZIR DEĞİLİM"
Azerbaycan ordusunun, Mayıs 2021'den önceki konumuna dönmesi gerektiğini savunan Paşinyan, "Ermenistan, KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'nin bu geri çekilmeyi sağlayacak gerekli siyasi ve diplomatik çalışmaları Azerbaycan ile hızlandırmasını teklif ediyor." diye konuştu.
KGAÖ'nün sonuç bildirisinde Ermenistan'ın hassasiyetlerini tam olarak göz önünde bulundurmadığına işaret eden Paşinyan, "Bu nedenle, KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi Bildirisi ve Ermenistan'a yardım konulu ortak eyleme yönelik belgenin yeterince sonuçlandırılmış olduğuna inanmıyorum ve bu belgeleri imzalamaya hazır değilim." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Paşinyan'ın KGAÖ bildirisini imzalamayı reddetmesine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın KGAÖ'nün bir üyesi olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.
Durumun "karmaşık" olduğunu anlatan Peskov, "Her konuda uzlaşma sağlanamadı ve bu olay da bir kez daha bu formatın önemini ortaya koymuştur." dedi.
ERMENİSTAN'A AZERBAYCAN İLE DİPLOMASİ ÇAĞRISI
Paşinyan'ın ev sahipliğinde başkent Erivan'daki liderler zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman katıldı.
Liderler, zirvede yaptıkları konuşmalarda Ermenistan'ın Azerbaycan ile yaşadığı sorunları diplomatik yollarla çözmesi gerektiğini vurguladı.
Tokayev, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini umduklarına işaret ederken, Lukaşenko, ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesi için ilk adımı Ermenistan'ın atması gerektiğini söylemişti.