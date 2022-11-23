Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot'tan çarpıcı Pençe-Kılıç mesajı: Türkiye'nin PKK'YPG'ye müdahalesi hepimizin çıkarına

"ABD'NİN SESSİZ KALMASI KORKUNÇ BİR KÖRLÜK"

Saint-Prot, ABD, İngiltere ve AB ülkelerinin çoğunun oluşturduğu Batı kanadının, Rusya-Ukrayna Savaşı'na odaklanmışken Türkiye'nin, "bu ülkelerin önceliğinin Rusya'yı Avrupa'da engellemek mi yoksa PKK'yı desteklemek mi olduğu" sorusunu sorarak meselenin özüne indiği değerlendirmesini yaptı.

Fransız Siyaset Bilimci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, müttefiklerinden Türkiye'yi meşru endişelerinde haklı bulmalarını beklediğinin altını çizdi.

Saint-Prot, "Türkiye'nin güçlü bir unsuru olduğu NATO'da, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere ortaklarının bölgedeki istikrarı baltalayacak saldırıları kınayacakları açıklamalarına rağmen Ankara'nın endişelerine yeterince kulak asmadığı" yorumunu yaptı.

"PKK ve suç ortakları, bölge istikrarını tehdit ederken; ABD'nin sessiz kalması korkunç bir körlük." diyen Saint-Prot, ABD'nin terör listesine almasına rağmen yakın zamanda İstanbul'daki saldırının da faili olan terör örgütü PKK'yı bir taraftan da desteklemesinin oluşturduğu çelişkiye dikkati çekti.

RUSYA, ABD VE AVRUPA'NIN AKSİNE TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ ANLIYOR

Saint-Prot, Rusya'nın Türkiye ile samimi ilişkilerini korumak istemesinin yanı sıra Biden ve Batılı müttefiklerinin aksine Ankara'nın bölgedeki ağırlığını kabul ettiğinin ve Türk milletine saygı duyan bir tavır aldığının altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 8 Haziran'da Ankara'ya yaptığı ziyarette, Moskova'nın ABD unsurlarınca kontrol edilen bölgelerde, Türkiye'ye yönelik tehditler konusunda Ankara'nın endişelerini anladığına ilişkin açıklama yaptığını hatırlatan Saint-Prot, Erdoğan'ın "PKK/YPG tarafından kontrol edilen bölgelere müdahale edilmedikçe Türkiye'nin kendini güvende hissetmeyeceğini" söylediğini anımsattı.

"PKK'YA MÜDAHALE TÜM TOPLUMUN ÇIKARINADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sınırlarında terör örgütlerini barındırmamaya yönelik politikasının tutarlı ve vatanseverliğin bir gereği olduğuna işaret eden Saint-Prot, "Türkiye'nin PKK terörüne müdahalesi, Ankara'nın olduğu kadar uluslararası toplumun da çıkarınadır." dedi.

Charles Saint-Prot, Fransa'nın, "Erdoğan'ın 2014'te sunduğu Suriye ile Türkiye arasında tampon bölge oluşturma planını" Barack Obama yönetimindeki ABD'nin aksine desteklediğini kaydetti.