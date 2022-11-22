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    • Dünya
    • 22.11.2022 16:49
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    • 22.11.2022 16:49
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fas'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

    Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Forumu kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

    AA
    Bakan Çavuşoğlu Guterres ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Forumu kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın Fes kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu kapsamında Genel Sekreter Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

    ELE ALINAN KONULAR NELER?
    Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreteriyle Ukrayna'daki son gelişmeleri, İstanbul Tahıl Anlaşmasını; Suriye ve Libya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadelerini kullandı. Fes kenti, BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu ile bu çerçevede gerçekleştirilecek olan BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

    İki gün sürecek forumda, bir arada yaşamanın gerekliliği ile çeşitlilik ve kültürel zenginliğin teşviki tartışılacak. Bu sabah başlayan ve 50 ülkenin çeşitli bakanlar seviyesinde temsil edildiği BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda, 96 ülkeden delegasyonlar ile dünyanın dört bir yanından farklı kültür ve medeniyetlere anlayış ve saygı için çalışan binden fazla aktivist yer alıyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fas'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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