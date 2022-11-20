Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.11.2022 18:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2022 18:03
    ABONE OL

    İsveç'te PKK/YPG yandaşları Pençe-Kılıç Operasyonu'nu protesto etti

    NATO’ya girmesi Türkiye’ye bağlı olan İsveç’te PKK yandaşları Pençe – Kılıç Hava Harekatı’nı protesto etti. İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" 16 Kasım Çarşamba günü onaylanmıştı.

    İsveç’te PKK yandaşları Pençe-Kılıç’ı protesto etti

    İsveç'te Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının" ve "Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının" iptalini istedi.

    PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunun durdurulması çağrısı yaptı.

    İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" 16 Kasım Çarşamba günü onaylanmıştı.

    1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasada teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtilmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ecrin ve Yağmur’un hesabı soruldu
    Haberler Dünya İsveç'te PKK/YPG yandaşları Pençe-Kılıç Operasyonu'nu protesto etti
        SON DAKİKA