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    • Dünya
    • 20.11.2022 21:51
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    • 21.11.2022 06:33
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    Başkan Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılış maçının ardından yurda döndü

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamında gittiği Katar'dan yurda döndü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan yurda döndü

    Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TUR" saat 01.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

    Burada Başkan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilgililer karşıladı.

    Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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