Başkan Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılış maçının ardından Katar'dan ayrıldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Katar ve Ekvador arasındaki açılış maçını özel davetli olarak izleyen Başkan Erdoğan, Katar'dan ayrıldı.



Başkan Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgiler uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a hareket etti.