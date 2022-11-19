İspanyol gazeteci Jose Nunez Ten Yunanistan'ın mülteci zulmünü anlattı: "Avrupalı olmaktan utandım"

"EN BÜYÜK HATA BİLGİ KİRLİLİĞİ VE ÖNYARGILARIN AYNI SEPETİN İÇİNE KONULMASI"

"Katsikas kampı benim için tam bir eğitim kursu oldu. Gözlerini açıp ağzını kapattığın bir dünya. Çünkü önyargıları yıkan şeyleri öğrenmeye başlıyorsun." diyen Tena, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gün ve gün birlikte olduğun insanlarla bir süre sonra sorunlarını da paylaşarak arkadaş oluyorsun. Aradıkları ne? Neden ülkelerini terk ettiler? Bunları sorgulamaya başlıyorsun. Senin dünyan kadar değerli başka bir dünya olduğunun farkına varıyorsun. Avrupa'daki birçok kişi gibi benim de önyargılarım vardı. Bu önyargılar siyasal, dinsel ve ırkla ilgili sebeplerden. En büyük hata da bilgi kirliliğinin ve önyargıların aynı sepetin içine konulması. Ama bu kamplara gittiğin vakit öğrenmeye başlıyorsun. Avrupa ve dünyanın geri kalanında çok fazla bilgi kirliliği ve üzerinde oldukça çalışılması ve kırılması gereken önyargılar var."

SURİYELİ 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK: "ARKADAŞIM, BEN KÖTÜ DEĞİLİM. BEN KÖTÜLERDEN KAÇIYORUM"

Tena, kampta en çok çocuklarla yaptığı sohbetlerden etkilendiğini vurgulayarak, "Ya savaştan ya da DEAŞ'tan kaçanlar vardı. Her insanın hikayesi çok etkileyici ama en vurucuları çocuklarınki. Kampta çok fazla çocuk vardı. Çocukların dünyaları farklı, çok daha saf ve temiz. neden evlerinden kaçmak ve Avrupa'da yeni bir hayat aramak zorunda olduklarını bilmiyorlardı. Suriyeli 7 yaşındaki bir çocuk, bana (Arkadaşım, ben kötü değilim. Ben kötülerden kaçıyorum) demişti. Aslında bu kamplardaki tüm mültecilerin hissettiği genel duyguydu. Bunu herkesin anlaması lazım." şeklinde konuştu.

Yunanistan'daki mülteci kampının durumunu, sefaleti gördüğünde bir ara "Avrupalı olmaktan utanma" duygusu yaşadığını aktaran Tena, bunun "siyasi değil, insanlığından utanma anlamında olduğunun" altını çizdi.