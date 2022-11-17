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    • Dünya
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    • 18.11.2022 00:19
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    Gazze'de bir apartmanda meydana gelen yangında 21 kişi hayatını kaybetti! Türkiye'den taziye mesajı

    Son dakika haberi! Gazze Şeridi'nde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu yangının, apartmandaki bir aile üyesinin dönüşünü kutlarken çıktığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Cebaliye mülteci kampında çıkan yangında ölenler için taziye mesajı yayımladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    21 kişi can verdi! Türkiye’den Filistin’e taziye mesajı

    Gazze Şeridi'nin Tel Al-Zaatar bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.



    Yerel kaynaklar, aile üyelerinden birinin seyahatten dönüşünü kutlayan Abu Raya ailesinin evinde yangın çıktığını belirtti.

    Sivil savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına aldığı ve diğer binalara sıçramasını önlediği kaydedildi.

    YANGINA BİNADA DEPOLANAN BENZİN SEBEP OLDU
    İlk belirlemelere göre, yangına, bina içinde depolanan benzinin neden olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

    Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mey Keyle'nin yangında yaralananların gerekirse Batı Şeria'daki hastanelere nakledilmesi için talimat verdiği bilgisi geçildi.

        ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
        Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangın faciasının ardından cuma günü ülkede ulusal yas ilan etti.

        Açıklamada, Abbas'ın olayı "ulusal bir facia" olarak nitelendirdiği ve hayatını kaybedenlerin ailelerine her türlü imkanın sunulması için ilgili makamlara talimat verdiği aktarıldı.

        TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI
        Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Cebaliye mülteci kampında çıkan yangında ölenler için taziye mesajı yayımladı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de Cebaliye mülteci kampındaki bir binada 17 Kasım gecesi çıkan yangın sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Filistin halkına ve Filistin Devleti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

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