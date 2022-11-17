Gazze'de bir apartmanda meydana gelen yangında 21 kişi hayatını kaybetti! Türkiye'den taziye mesajı

Gazze Şeridi'nin Tel Al-Zaatar bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Yerel kaynaklar, aile üyelerinden birinin seyahatten dönüşünü kutlayan Abu Raya ailesinin evinde yangın çıktığını belirtti.
Sivil savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına aldığı ve diğer binalara sıçramasını önlediği kaydedildi.
YANGINA BİNADA DEPOLANAN BENZİN SEBEP OLDU
İlk belirlemelere göre, yangına, bina içinde depolanan benzinin neden olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.
Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mey Keyle'nin yangında yaralananların gerekirse Batı Şeria'daki hastanelere nakledilmesi için talimat verdiği bilgisi geçildi.