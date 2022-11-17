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    • Dünya
    • 17.11.2022 21:58
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    • 17.11.2022 21:58
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    Gazze'de bir apartmanda meydana gelen yangında 21 kişi hayatını kaybetti

    Gazze Şeridi'nde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu yangının, apartmandaki bir aile üyesinin dönüşünü kutlarken çıktığı belirtildi.

    İHA
    takvim.com.tr
    Gazze’de korkunç yangın: 21 ölü

    Gazze Şeridi'nin Tel Al-Zaatar bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktı.

    Yangının kısa sürede büyümesi ile 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

    Yerel kaynaklar, aile üyelerinden birinin seyahatten dönüşünü kutlayan Abu Raya ailesinin evinde yangın çıktığını belirtti.

    Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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