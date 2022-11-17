ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Mecliste demokratların liderliğine aday olmayacağım

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, meclisin çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından tekrar Demokratların liderliği için aday olmayacağını açıkladı.
Pelosi, 8 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin sonucunda Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanmasının ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda bir konuşma yaptı. Temsilciler Meclisinde 35 yıldır, buradaki Demokratların lideri olarak da 19 yıldır görev yaptığını belirten Pelosi, bunun kendisi için bir gurur olduğunu söyledi. Pelosi, "Kongrenin yeni döneminde Demokratların liderliği için tekrar seçime girmeyeceğim." ifadesini kullandı.
PELOSİ VE TRUMP ÇEKİŞMESİ
Öte yandan, Pelosi'nin birlikte görev yaptığı ABD Başkanlarını sayarken eski Başkan Donald Trump'tan söz etmemesi dikkatlerden kaçmadı. Pelosi ve Trump birçok kez sürtüşme yaşamış, Pelosi'nin başkanlığı döneminde Trump iki kez azil ile yargılanmıştı. Trump ise Pelosi için hakarete varan ifadeler kullanmıştı.