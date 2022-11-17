ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Mecliste demokratların liderliğine aday olmayacağım





Pelosi, 8 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin sonucunda Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanmasının ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda bir konuşma yaptı. Temsilciler Meclisinde 35 yıldır, buradaki Demokratların lideri olarak da 19 yıldır görev yaptığını belirten Pelosi, bunun kendisi için bir gurur olduğunu söyledi. Pelosi, "Kongrenin yeni döneminde Demokratların liderliği için tekrar seçime girmeyeceğim." ifadesini kullandı.