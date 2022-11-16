G20 Liderler Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu azarladı

Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi gergin anlara sahne oldu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, zirvenin gerçekleştiği salonda Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla karşılaştı. Kameralara yansıyan anlarda Cinping, Trudeau'yu daha önce yaptıkları ikili toplantıyı tahrif ederek basına sızdırmakla suçladı.



ÇİN BAŞKANI CİNPİNG KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU'YU AZARLADI | VIDEO



"TARTIŞTIĞIMIZ HER ŞEY GAZETEYE SIZDIRILDI"

Çin Devlet Başkanı, Trudeau'ya tercümanı aracılığıyla, "Tartıştığımız her şey gazeteye sızdırıldı, bu uygun değil, biz işleri böyle yapmıyoruz?. Raporlama sistemimizde medya yok" dedi. Şi, "Samimiyet varsa karşılıklı saygı içinde iyi iletişim kurabiliriz, aksi takdirde sonucu söylemek kolay olmaz" ifadelerini kullandı.