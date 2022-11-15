Son dakika POLONYA haberleri: Polonya NATO üyesi mi? Rusya Polonya'yı mı vurdu? Polonya'ya düşen füze Rusya'nın mı Ukrayna'nın mı?

Polonya NATO'ya üye mi?



Polonya NATO üyesi bir ülkedir. 1955'te o zamanki adıyla Federal Almanya, 1982'de İspanya ittifaka katıldı. Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın 1999'da katılımıyla üye sayısı 19'a yükseldi. 2004'te Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Estonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya NATO'ya girdi.



Polonya nerede?



Polonya bir orta Avrupa ülkesi olup komşuları, batıda Almanya, güneyde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, doğuda Ukrayna ve Beyaz Rusya ve kuzeyde Litvanya ile Rus toprağı olan Kaliningrad'dır. Polonya'nın Baltık Denizine uzun bir kıyısı bulunur ve kuzeyde yer alan ovalık bölgeler çoğunluktadır.