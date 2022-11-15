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    • Dünya
    • 15.11.2022 22:15
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    • 15.11.2022 22:21
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    Son dakika POLONYA haberleri: Polonya NATO üyesi mi? Rusya Polonya'yı mı vurdu? Polonya'ya düşen füze Rusya'nın mı Ukrayna'nın mı?

    Son dakika haberine göre, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştü ve 2 kişi öldü. Polonya'yı hedef alan saldırı sonrası gözler üyesi olduğu NATO'ya çevrildi. Peki, Polonya NATO üyesi mi? Rusya Polonya'yı mı vurdu? Polonya'ya düşen füze Rusya'nın mı Ukrayna'nın mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Son dakika POLONYA haberleri: Rusya Polonya’yı mı vurdu?

    SON DAKİKA HABERİ: Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

    Rusya, Kırım'da Kerç Köprüsü'nün vurulmasının ardından Kiev ve Ukrayna'nın kalabalık şehirlerini hedef alan geniş kapsamlı saldırılar gerçekleştirmişti. Bu kez Rusya'nın çekildiği Herson'a Ukrayna birliklerinin girmesinden birkaç gün sonra bir kez daha Kiev hedef alındı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini açıkladı.

    Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini duyurdu. Çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini belirten Klitschko, olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

        'SIĞINAKLARDA KALIN' ÇAĞRISI

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, bazı roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini söyleyerek, halka sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.

        SALDIRILAR SÜRÜYOR

        Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim ise, bölgede saldırıların sürdüğünü açıkladı. Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, hava saldırılarının devam ettiğini ifade ederken, Ukraynalılara sığınaklardan ayrılmama uyarısında bulundu.



        RUSYA DUYURDU! UKRAYNA BELGOROD'U VURDU

        Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

        Saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin olduğunu kaydeden Gladkov, "Şebekino kentine yönelik saldırı neticesinde ilk bilgilere göre 2 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi." dedi.

        BAŞBAKAN ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

        Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.

        Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

            Polonya NATO'ya üye mi?

            Polonya NATO üyesi bir ülkedir. 1955'te o zamanki adıyla Federal Almanya, 1982'de İspanya ittifaka katıldı. Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın 1999'da katılımıyla üye sayısı 19'a yükseldi. 2004'te Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Estonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya NATO'ya girdi.

            Polonya nerede?

            Polonya bir orta Avrupa ülkesi olup komşuları, batıda Almanya, güneyde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, doğuda Ukrayna ve Beyaz Rusya ve kuzeyde Litvanya ile Rus toprağı olan Kaliningrad'dır. Polonya'nın Baltık Denizine uzun bir kıyısı bulunur ve kuzeyde yer alan ovalık bölgeler çoğunluktadır.
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