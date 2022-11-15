Donald Trump, ABD'deki 2024 Başkanlık seçimleri için aday olacağını açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'teki Başkanlık seçimleri için adaylığını resmen duyurdu.
Florida'nın Palm Beach şehrindeki Mar-a-Lago malikanesinde yerel saat ile 21.00'de kameraların karşısına geçen Trump, "Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor." diyerek başladığı konuşmasında, iki yıl önce görevi, ABD'yi altın çağına hazır bir halde bıraktığını savundu.
İktidarı döneminde ekonominin tarihte görülmemiş bir şekilde iyileştiğini, dış politikada Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin ABD'ye, özellikle de kendisine saygı duyduğunu öne süren Trump, şunları kaydetti:
"Uzun zamandır, on yıllardır savaşın olmadığı bir dönem, bunu o kadar uzun bir süredir başaran ilk başkandım. Dünya barış içindeydi. Amerika gelişiyordu ve ülkemiz muhteşem bir gelecek yolunda ilerliyordu. Çünkü Amerikan halkına büyük sözler verdim ve diğer başkanların aksine sözlerimi tuttum. Bizim liderliğimizde, biz büyük ve şanlı bir millettik. Bu, uzun zamandır duymadığınız bir şeydi."