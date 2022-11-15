Donald Trump, ABD'deki 2024 Başkanlık seçimleri için aday olacağını açıkladı



"ABD BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞIMI AÇIKLIYORUM"

Trump, Joe Biden yönetimi altında ise ülkenin düşüşe geçtiğini öne sürerek, "Milyonlarca Amerikalı için Joe Biden yönetimindeki son iki yıl, acı, zorluk, kaygı ve umutsuzlukla dolu bir dönem oldu. ABD küçük düşürüldü, utandırıldı, zayıflatıldı." şeklinde konuştu.

"Başkan olsaydım Ukrayna (krizi) asla olmazdı" diyen Trump, Biden'ın dış politikasına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Trump, "Ama biz bu gece bunun böyle olması gerekmediğini ilan etmek için buradayız. İki yıl önce büyük bir millettik ve yakında yine büyük bir millet olacağız. Amerika'nın çöküşü, Biden ve hükümetimizi yerle bir eden radikal sol kaçıklar tarafından bize dayatılıyor. Bu düşüş bir kader değil." ifadelerini kullandı.